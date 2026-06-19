Lâm Đồng tăng tốc giải ngân đầu tư công phục vụ mục tiêu tăng trưởng vĩ mô

Sáng ngày 19/6, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức cuộc họp nhằm nghe báo cáo về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm 2026. Hội nghị do đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì.

Tham dự buổi làm việc có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung; Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng; cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh. Trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, nguồn vốn công tiếp tục được xác định là đòn bẩy vĩ mô để đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và thu hút dòng vốn ngoài ngân sách.

Cuộc họp báo cáo về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm 2026. (Ảnh Việt Quỳnh).

Báo cáo từ UBND tỉnh Lâm Đồng thể hiện, tính đến ngày 16/6/2026, tổng quy mô kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của địa phương đạt hơn 20.115 tỷ đồng. Đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước được giao, tổng kinh phí là hơn 15.847 tỷ đồng; trong đó bao gồm 2.634 tỷ đồng vốn Trung ương và 13.213 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương. Về kết quả thực hiện, tính đến ngày 16/6/2026, toàn tỉnh đã giải ngân đạt hơn 3.036 tỷ đồng (tương đương 15,09% kế hoạch), số liệu này đã bao gồm cả nguồn vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026.

Khảo sát thực tế cho thấy, tốc độ thực hiện chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc biến động giá cả vật liệu, nguồn cung ứng vật tư xây dựng chưa ổn định, vướng mắc giải phóng mặt bằng cùng các yếu tố phát sinh trong quá trình kiện toàn bộ máy chính quyền cấp cơ sở.

Đối với hệ thống 21 dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh (chia ra 11 dự án dùng vốn ngân sách, 2 dự án đối tác công tư PPP và 8 dự án ngoài ngân sách), tổng kế hoạch vốn bố trí trong năm 2026 đạt 8.171 tỷ đồng. Tính đến ngày 17/6/2026, các công trình do Trung ương quản lý giải ngân được 153,5 tỷ đồng (đạt 4,67% kế hoạch); các công trình do tỉnh quản lý giải ngân được 581,4 tỷ đồng (đạt 11,9% kế hoạch).

Sự phân hóa về tiến độ giữa các dự án hiện rõ khi một số công trình có tỷ lệ giải ngân khá, tiêu biểu như nâng cấp Quốc lộ 27 phân đoạn cầu Krông Nô đến đầu đèo Chuối đạt 76,8%; nâng cấp Quốc lộ 28 đoạn Di Linh - Gia Nghĩa đạt 30,38%; giải phóng mặt bằng cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đạt 17,45%. Trái lại, dự án giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và hệ thống kênh mương hồ KaZam giai đoạn 2 vẫn ghi nhận tỷ lệ giải ngân ở mức 0%.

Liên quan đến công tác đền bù và bàn giao mặt bằng, dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương hiện hoàn thành kiểm đếm 2.452/2.464 hồ sơ (đạt 99,51%), thực hiện chi trả hơn 2.038 tỷ đồng cho 1.825 hộ dân để chuyển giao gần 356 ha đất cho nhà đầu tư. Tại tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, cơ quan chức năng đã phê duyệt bồi thường cho 362 hộ với kinh phí hơn 201 tỷ đồng, song vẫn còn 369 hộ đang chờ xử lý phương án.

Đáng chú ý, dự án thành phần giải phóng mặt bằng cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Lâm Đồng đang gặp áp lực khi chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự kiến điều chỉnh tăng từ khoảng 450 tỷ đồng lên gần 630 tỷ đồng, kéo tổng mức đầu tư dự án từ mức 662 tỷ đồng lên hơn 838 tỷ đồng.

Kết luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, năm 2026 giữ vai trò khởi đầu cho việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế "hai con số" của cả nhiệm kỳ, vì vậy việc đẩy mạnh đầu tư công và hoàn thành các công trình lớn là nhiệm vụ cốt lõi. Để phục vụ buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh cùng các sở, ngành cần tập trung hoàn thiện dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, làm rõ những điểm nghẽn cụ thể.

Cơ quan chủ trì yêu cầu các đơn vị, địa phương phân định rõ trách nhiệm, lập kế hoạch tiến độ chi tiết cho quý III, quý IV năm 2026 và kéo dài đến ngày 31/1/2027. Quy trình phối hợp hành chính phải tuân thủ nghiêm ngặt tinh thần "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm và rõ kết quả, hướng tới hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 ở mức 10%.