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Xã hội

Mẫu đơn phúc khảo điểm thi lớp 10 Hà Nội năm 2026

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa hướng dẫn cách phúc khảo điểm bài thi vào lớp 10 năm học 2026-2027 với những thí sinh có nhu cầu.

Thiên Tuấn

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, sau khi có điểm thi, điểm chuẩn lớp 10, các cơ sở giáo dục sẽ hoàn thành việc bàn giao Phiếu báo kết quả thi cho thí sinh (bao gồm cả thí sinh tự do) chậm nhất vào 17h ngày 24/6.

Từ ngày 25/6 đến ngày 27/6, các trường THPT chuyên và trường THPT công lập xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp, đồng thời tiếp nhận hồ sơ học sinh trúng tuyển; các trường THPT công lập tự chủ, trường THPT tư thục và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên xác nhận nhập học trực tiếp và tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển của học sinh.

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Mẫu đơn phúc khảo điểm thi lớp 10 Hà Nội năm 2026.

Sở GD-ĐT cho hay, mọi thí sinh dự thi đều có quyền đề nghị phúc khảo bài thi theo quy định. Tuy nhiên, mỗi bài thi chỉ được phúc khảo một lần.

Cụ thể, từ ngày 19/6 đến ngày 24/6, thí sinh có nguyện vọng phúc khảo nộp Đơn xin phúc khảo bài thi (mẫu M01) tại cơ sở giáo dục nơi học lớp 9 năm học 2025-2026; thí sinh tự do nộp đơn tại cơ sở giáo dục nơi đăng ký dự thi.

Ngày 9/7, UBND cấp xã sẽ cử cán bộ nhận Phiếu báo kết quả phúc khảo bài thi vào lớp 10 tại Sở GD-ĐT Hà Nội (qua Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục). Các cơ sở giáo dục tiếp nhận Phiếu báo kết quả phúc khảo bài thi vào lớp 10 từ UBND cấp xã thuộc địa bàn quản lý và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Từ ngày 10/7 đến 12/7, các trường THPT chuyên và trường THPT công lập hướng dẫn học sinh xác nhận nhập học trực tiếp và tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển sau phúc khảo (nếu có). Trong khi đó, trường THPT công lập tự chủ, trường THPT tư thục và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hướng dẫn học sinh xác nhận nhập học trực tiếp và tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển bổ sung của học sinh (nếu có).

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Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2026

Học sinh trúng tuyển lớp 10 tại Hà Nội cần xác nhận nhập học qua mạng hoặc trực tiếp trong thời gian từ 25 đến 27/6 để chính thức nhập trường.

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Điểm chuẩn lớp 10 chuyên Sư phạm cao nhất 22,4 điểm

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