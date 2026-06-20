Những trường hợp cấm bay vĩnh viễn

Từ ngày 1/7, các hành vi gây rối, phát ngôn mang tính đe dọa sử dụng bom, mìn, chất nổ sẽ bị cấm bay từ 3-12 tháng.

Chính phủ ban hành Nghị định số 215/2026 ngày 18/6/2026 về an ninh hàng không. Đáng chú ý là quy định về các trường hợp hành khách bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không.

Từ ngày 1/7 sẽ quy định rõ những trường hợp bị cấm bay.

Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7, Nghị định 215/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 130/2025/QH15; áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài liên quan đến hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam.

Nghị định nêu rõ, các quy trình an ninh hàng không được áp dụng phải bảo đảm an ninh tối đa cho mọi hoạt động hàng không dân dụng, chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng không và phù hợp với các điều ước quốc tế về hàng không dân dụng mà Việt Nam là thành viên.

Công tác bảo đảm an ninh hàng không là trách nhiệm của tất cả các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động hàng không dân dụng, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt.

Các sự cố, hành vi vi phạm quy định về an ninh hàng không phải được xử lý, báo cáo kịp thời, đầy đủ và được nghiên cứu, thống kê, phân tích, rút kinh nghiệm để khắc phục những sơ hở, thiếu sót.

Nghị định quy định về việc cấm vận chuyển có thời hạn từ 3-12 tháng đối với hành khách gây rối; phát ngôn mang tính đe dọa sử dụng bom, mìn, chất nổ, vật liệu nổ; cố ý tung tin, cung cấp thông tin sai về việc có bom, mìn, vật liệu nổ, chất nổ gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hàng không dân dụng.

Các hành vi sử dụng giấy tờ giả để đi tàu bay; vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội tại cảng hàng không, trên tàu bay cũng bị cấm bay từ 3-12 tháng.

Trường hợp đã bị xử lý nhưng vẫn tái phạm các hành vi trên sẽ bị cấm bay từ trên 12 tháng đến 24 tháng. Thời gian cấm bay này cũng áp dụng với người có hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

Đặc biệt, Nghị định cũng quy định rõ về việc cấm vận chuyển vĩnh viễn đối với các trường hợp đã bị xử lý nhưng vẫn vi phạm; người có hành vi chiếm đoạt, gây bạo loạn tại cảng hàng không và cơ sở cung cấp dịch vụ điều hành bay.

Quyết định cấm vận chuyển được áp dụng đối với các chuyến bay nội địa, chuyến bay quốc tế xuất phát từ Việt Nam của tất cả các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài.

Theo Nghị định, trẻ em từ 2-12 tuổi đi máy bay sẽ được giảm 50% mức phí bảo đảm an ninh hàng không.