Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ukraina khoe robot chiến đấu có thể đến chiến trường chỉ trong 10 phút

Quân sự

Ukraina khoe robot chiến đấu có thể đến chiến trường chỉ trong 10 phút

Robot mặt đất NUMO thiết kế mô-đun lắp nhiều phụ kiện tháp pháo, cột tiếp sóng, máy cắt dây thép gai, thiết bị rà phá bom mìn, giúp giảm thiểu rủi ro binh lính.

Thiên Đăng
Robot chiến trường NUMO đã được Ukraine chính thức giới thiệu là phương tiện mặt đất không người lái (UGV) sản xuất trong nước hiện đang hoạt động ở tiền tuyến. Ảnh: @Tank Bureau.
Robot chiến trường NUMO đã được Ukraine chính thức giới thiệu là phương tiện mặt đất không người lái (UGV) sản xuất trong nước hiện đang hoạt động ở tiền tuyến. Ảnh: @Tank Bureau.
Việc triển khai này đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực của Ukraine, nhằm đưa công nghệ robot tiên tiến vào năng lực quân sự của mình. Ảnh: @Tank Bureau.
Việc triển khai này đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực của Ukraine, nhằm đưa công nghệ robot tiên tiến vào năng lực quân sự của mình. Ảnh: @Tank Bureau.
Được Bộ Quốc Phòng Ukraine phê duyệt, Robot chiến trường NUMO là một nền tảng theo dõi đa năng được thiết kế để cung cấp đạn dược, thiết bị và vật tư trực tiếp cho quân đội trong mọi điều kiện chiến đấu, giúp giảm thiểu rủi ro mà binh lính phải đối mặt trong môi trường nguy hiểm. Ảnh: @Tank Bureau.
Được Bộ Quốc Phòng Ukraine phê duyệt, Robot chiến trường NUMO là một nền tảng theo dõi đa năng được thiết kế để cung cấp đạn dược, thiết bị và vật tư trực tiếp cho quân đội trong mọi điều kiện chiến đấu, giúp giảm thiểu rủi ro mà binh lính phải đối mặt trong môi trường nguy hiểm. Ảnh: @Tank Bureau.
Thiết kế dạng mô-đun cho phép Robot chiến trường NUMO thích ứng nhanh với các phụ kiện bổ sung dành riêng cho các nhiệm vụ như giá đỡ vũ khí, cột tiếp sóng, máy cắt dây và thiết bị rà phá bom mìn. Ảnh: @Tank Bureau.
Thiết kế dạng mô-đun cho phép Robot chiến trường NUMO thích ứng nhanh với các phụ kiện bổ sung dành riêng cho các nhiệm vụ như giá đỡ vũ khí, cột tiếp sóng, máy cắt dây và thiết bị rà phá bom mìn. Ảnh: @Tank Bureau.
Các chuyên gia quốc phòng Ukraine coi Robot chiến trường NUMO là yếu tố góp phần quan trọng vào việc sử dụng ngày càng nhiều các hệ thống không người lái, giúp duy trì nhịp độ hoạt động chiến trường mà vẫn đồng thời hạn chế sự tiếp xúc của binh lính ở tiền tuyến. Ảnh: @Tank Bureau.
Các chuyên gia quốc phòng Ukraine coi Robot chiến trường NUMO là yếu tố góp phần quan trọng vào việc sử dụng ngày càng nhiều các hệ thống không người lái, giúp duy trì nhịp độ hoạt động chiến trường mà vẫn đồng thời hạn chế sự tiếp xúc của binh lính ở tiền tuyến. Ảnh: @Tank Bureau.
Với trọng lượng 620 kg khi chở đầy hàng, Robot chiến trường NUMO có thể mang tải trọng lên tới 300 kg, khiến nó trở thành lựa chọn linh hoạt cho cả nhiệm vụ tiếp tế chiến đấu và sơ tán. Ảnh: @Tank Bureau.
Với trọng lượng 620 kg khi chở đầy hàng, Robot chiến trường NUMO có thể mang tải trọng lên tới 300 kg, khiến nó trở thành lựa chọn linh hoạt cho cả nhiệm vụ tiếp tế chiến đấu và sơ tán. Ảnh: @Tank Bureau.
Khoảng sáng gầm xe thấp cho phép phương tiện di chuyển trong rừng, đầm lầy và đô thị mà không bị mất khả năng cơ động. Ảnh: @Tank Bureau.
Khoảng sáng gầm xe thấp cho phép phương tiện di chuyển trong rừng, đầm lầy và đô thị mà không bị mất khả năng cơ động. Ảnh: @Tank Bureau.
Việc triển khai Robot chiến trường NUMO mất chưa đầy mười phút từ khâu chuẩn bị đến khi sử dụng thực địa, cho phép tích hợp nhanh chóng phương tiện này vào các tình huống chiến đấu năng động. Ảnh: @Tank Bureau.
Việc triển khai Robot chiến trường NUMO mất chưa đầy mười phút từ khâu chuẩn bị đến khi sử dụng thực địa, cho phép tích hợp nhanh chóng phương tiện này vào các tình huống chiến đấu năng động. Ảnh: @Tank Bureau.
Hệ thống động cơ đẩy của Robot chiến trường NUMO có thể đạt tốc độ tối đa 7 km/giờ, đủ cho các hoạt động vận chuyển và tiếp tế liên tục dưới hỏa lực. Ảnh: @Tank Bureau.
Hệ thống động cơ đẩy của Robot chiến trường NUMO có thể đạt tốc độ tối đa 7 km/giờ, đủ cho các hoạt động vận chuyển và tiếp tế liên tục dưới hỏa lực. Ảnh: @Tank Bureau.
Với hai pin, Robot chiến trường NUMO có thể thực hiện nhiệm vụ trên quãng đường hơn 25 km, và có thể kéo dài tới 45 km với bốn mô-đun pin phụ trợ. Ảnh: @Tank Bureau.
Với hai pin, Robot chiến trường NUMO có thể thực hiện nhiệm vụ trên quãng đường hơn 25 km, và có thể kéo dài tới 45 km với bốn mô-đun pin phụ trợ. Ảnh: @Tank Bureau.
Điểm mạnh chính của hệ thống Robot chiến trường NUMO là khả năng phục hồi mạng lưới truyền thông, cung cấp sáu tùy chọn kết nối bao gồm Wi-Fi, DTC, Silvus, Starlink, LTE và SineLink, cho phép người vận hành duy trì khả năng kiểm soát ngay cả trong môi trường có nhiễu điện từ mạnh. Ảnh: @Tank Bureau.
Điểm mạnh chính của hệ thống Robot chiến trường NUMO là khả năng phục hồi mạng lưới truyền thông, cung cấp sáu tùy chọn kết nối bao gồm Wi-Fi, DTC, Silvus, Starlink, LTE và SineLink, cho phép người vận hành duy trì khả năng kiểm soát ngay cả trong môi trường có nhiễu điện từ mạnh. Ảnh: @Tank Bureau.
Việc đưa vào sử dụng NUMO sẽ mở rộng danh mục hệ thống không người lái ngày càng tăng của quân đội Ukraine, hiện bao phủ cả trên không, trên biển và trên bộ. Bằng cách tích hợp các hệ thống điều khiển mô-đun và tải trọng linh hoạt, những robot này có thể nhanh chóng chuyển từ nhiệm vụ vận chuyển, sang hoạt động trinh sát hoặc chiến đấu, hỗ trợ các chỉ huy cần tài sản thích ứng với các tình huống chiến thuật thay đổi liên tục. Ảnh: @Tank Bureau.
Việc đưa vào sử dụng NUMO sẽ mở rộng danh mục hệ thống không người lái ngày càng tăng của quân đội Ukraine, hiện bao phủ cả trên không, trên biển và trên bộ. Bằng cách tích hợp các hệ thống điều khiển mô-đun và tải trọng linh hoạt, những robot này có thể nhanh chóng chuyển từ nhiệm vụ vận chuyển, sang hoạt động trinh sát hoặc chiến đấu, hỗ trợ các chỉ huy cần tài sản thích ứng với các tình huống chiến thuật thay đổi liên tục. Ảnh: @Tank Bureau.
Thiên Đăng
Defense Feeds
Link bài gốc Copy link
https://defensefeeds.com/news/ukraine-numo-battlefield-robot/
#Ukraine #robot chiến trường NUMO #tiền tuyến

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT