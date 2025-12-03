Hà Nội

Thế giới

Kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Đặc phái viên Mỹ

Quan chức Nga cho biết, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff mang tính xây dựng và rất hữu ích.

An An (Theo RT)

RT đưa tin ngày 2/12, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Moscow kéo dài 5 giờ và kết thúc sau nửa đêm. Theo trợ lý của Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, cuộc thảo luận giữa Tổng thống Nga Putin và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff mang tính xây dựng, rất hữu ích và có ý nghĩa thực chất.

"Cho đến nay, chúng tôi đã thảo luận về nội dung chứ không phải về giải pháp cụ thể. Các bên nhìn thấy tiềm năng hợp tác to lớn. Một số đề xuất của Mỹ được Nga chấp nhận, trong khi một số khác thì không", ông Ushakov nói.

Vị quan chức nói thêm rằng vấn đề lãnh thổ cũng đã được thảo luận tại cuộc họp.

ngamy.jpg
Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff kéo dài 5 tiếng. Ảnh: RT.

Trả lời câu hỏi liệu hòa bình (Ukraine) tiến gần hơn hay trở nên xa vời hơn sau các cuộc đàm phán này, ông Ushakov cho biết: "Chắc chắn là không xa vời hơn".

Theo trợ lý của Tổng thống Nga, phái đoàn Mỹ đã trình bày 4 tài liệu nữa liên quan đến giải pháp khả thi cho cuộc xung đột Ukraine.

Ông cũng cho biết thêm rằng hiện tại vẫn chưa có kế hoạch cho cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

ngamy2.png
Trợ lý của Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov. Ảnh: RIA Novosti.

Trước khi gặp Đặc phái viên Mỹ Witkoff, Tổng thống Putin đã bác bỏ mọi đề xuất từ các nước Châu Âu ủng hộ Ukraine, nói rằng họ không nhìn nhận thực tế, đồng thời cáo buộc họ cố gắng phá vỡ tiến trình hòa bình do Mỹ dẫn đầu.

Tổng thống Putin cũng cảnh báo sẽ chặn quyền tiếp cận đường biển của Ukraine nếu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào tàu thuyền của các nước thứ ba chở dầu của Nga tiếp diễn.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nga - Ukraine nhất trí tiếp tục trao đổi tù binh

Nguồn video: THĐT
