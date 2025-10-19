Hà Nội

Kinh doanh

Kết đắng của đại gia chi 600 tỷ hẹn hò 4.000 mỹ nhân

3 tháng sau khi cưới vợ trẻ, dư luận chấn động khi đại gia Nhật Bản được phát hiện qua đời tại nhà riêng.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Kosuke Nozaki là đại gia nổi tiếng ở Nhật Bản với khối tài sản đồ sộ và cuộc sống phóng túng. Dù sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo và phải bỏ dở việc học để đi làm thêm nhưng chàng trai trẻ luôn mang khát khao đổi đời. Kosuke Nozaki làm đủ mọi công việc để kiếm sống như: nhân viên bán rượu, bán phế liệu, kinh doanh bất động sản...

Nhờ chăm chỉ kiếm tiền lại có đầu óc kinh doanh nhạy bén, Kosuke Nozaki nhanh chóng sở hữu khối tài sản khổng lồ trị giá hàng tỷ yên. Vị doanh nhân nổi danh trên khắp nước Nhật khi điều hành một doanh nghiệp bất động sản, công ty bán rượu, doanh nghiệp cho vay tiền…

Cuộc sống phóng túng

Trong khi nhiều đại gia khác có niềm đam mê với xe sang, nhà đẹp, mua sắm hàng hiệu hay đi du lịch khắp thế giới... thì Kosuke Nozaki lại là một gã cuồng tình và “đốt” không ít tiền cho thú vui phóng túng đó.

Trong cuốn tự truyện ăn khách có tựa đề "Don Juan of Kishu" ra mắt năm 2016, vị doanh nhân thừa nhận bản thân từng chi hơn 600 tỷ đồng để "bao nuôi" khoảng 4.000 phụ nữ trong đời. Ông tự nhận mình là một sát thủ tình trường đầy phong lưu.

dai-gia2.jpg
Doanh nhân Kosuke Nozaki nổi tiếng. Ảnh: Internet

Doanh nhân Kosuke Nozaki nổi tiếng. Ảnh: Internet

Thậm chí, vị doanh nhân từng bộc bạch rằng, bản thân chăm chỉ kiếm tiền là để có thể hẹn hò với những mỹ nhân trẻ đẹp, hấp dẫn. Trong cuốn sách của mình, Kosuke Nozaki từng kể: “Tôi không có hứng thú với xe hơi hay nhà cửa. Thay vào đó, tôi có một khao khát vô bờ bến là được gần gũi với những phụ nữ xinh đẹp".

Kosuke Nozaki được công chúng biết nhiều hơn là vào năm 2016 khi ông bị một phụ nữ 27 tuổi trộm gần 13 tỷ đồng. Trong thời gian yêu đương, vị đại gia ngoài 70 tuổi đã đưa cho chân dài 9X nhiều tiền mặt và trang sức có giá trị. Sau đó, cô gái phát hiện nhiều món đồ quý giá nên đã lên kế hoạch trộm cắp.

Kết đắng khi lấy vợ kém 55 tuổi

Trải qua những mối tình "sớm nở chóng tàn", những cuộc vui tình ái đổi chác bằng tiền bạc, Kosuke Nozaki quyết định kết hôn với người đẹp Saki Sudo vào tháng 2/2018. Khi đó, vị doanh nhân đã 77 tuổi.

Kosuke Nozaki bỏ ngoài tai tất cả những lời cảnh báo xung quanh rằng nên tránh xa mỹ nhân kém 55 tuổi vì có thể cô ta chỉ nhắm vào khối tài sản kếch xù của ông.

3 tháng sau khi cưới vợ trẻ, dư luận chấn động khi hay tin đại gia này được phát hiện qua đời tại nhà riêng.

dai-gia1.jpg
Kosuke Nozaki và Saki Sudo kết hôn vào năm 2018. Ảnh: Asahi

Lúc đầu, Kosuke Nozaki được kết luận chết vì nguyên nhân tự nhiên. Tuy nhiên, khám nghiệm tử thi sau đó đã phát hiện ra chất kích thích trong cơ thể ông.

Về sau dư luận Nhật xôn xao trước tin cô vợ Saki Sudo bị bắt vì nghi giết ông Nozaki bằng cách hạ độc. Cơ quan điều tra nghi ngờ Sudo đã cố gắng giết người chồng già bằng cách cho ông dùng một lượng lớn chất kích thích. Sudo còn bị cáo buộc tẩu tán tài sản của người chồng quá cố trước khi bị bắt.

Vụ án kéo dài hơn 6 năm với rất nhiều tình tiết kỳ lạ xoay quanh lối sống trụy lạc, cuộc hôn nhân chớp nhoáng của vị đại gia. Cuối năm 2024, Sudo được một tòa án quận ở miền Tây Nhật Bản tuyên trắng án.

