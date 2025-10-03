Hà Nội

Tận mục siêu du thuyền lớn nhất thế giới của các tỷ phú công nghệ

Kinh doanh

Tận mục siêu du thuyền lớn nhất thế giới của các tỷ phú công nghệ

Sergey Brin, Jeff Bezos và Mark Zuckerberg đã chi một số tiền khổng lồ cho những chiếc du thuyền siêu sang trong những năm gần đây.

Hoàng Minh (theo BI)
Đồng sáng lập Google Sergey Brin sở hữu một "hạm đội" du thuyền và đồ chơi nước gọi là "Fly Fleet". Chiếc mới nhất và lớn nhất trong số đó là Dragonfly, dài 142m, được bàn giao vào tháng 12/2024. Ảnh: BI
Du thuyền được trang bị đầy đủ tiện nghi như hồ bơi đáy kính, rạp chiếu phim, spa, phòng gym, khu vực làm việc với văn phòng tại nhà, và cả nhà chứa máy bay trực thăng. Ảnh: SCMP
Du thuyền 500 triệu USD của Jeff Bezos, Koru dài 127m, đã gây chú ý khi được bàn giao vào năm 2023. Ảnh: BI
Đây là du thuyền buồm với kích thước khổng lồ và thiết kế độc đáo, luôn đi kèm với Abeona - một tàu hỗ trợ dài 75m. Ảnh: Prestige Hong Kong
Sau nhiều tin đồn, tỷ phú Mark Zuckerberg đã ra mắt Launchpad vào năm 2024. Du thuyền siêu sang dài 118m này ban đầu được thiết kế cho một doanh nhân Nga bị cấm vận. Ảnh: SCMP
Giá trị của Launchpad được giữ kín, nhưng một chiếc du thuyền cỡ này thường có giá hàng trăm triệu đô la. Ảnh: BI
Cựu CEO Google Eric Schmidt mua chiếc du thuyền 95m Kismet từ tỷ phú Shahid Khan vào năm 2023 và đổi tên thành Whisper. Ảnh: BI
Tỷ phú Barry Diller, chủ tịch công ty truyền thông IAC, sở hữu du thuyền Eos dài 93m. Tàu có bức tượng đầu tàu lấy cảm hứng từ Diane, do nghệ sĩ Anh Duong tạo ra. Ảnh: BI
Nhà sáng lập Netscape Jim Clark mua du thuyền buồm Athena dài 90m vào năm 2004. Athena có sức chứa 10 khách và 21 thủy thủ. Ảnh: BI
Larry Ellison - nhà sáng lập Oracle sở hữu nhiều du thuyền qua các năm, như Katana, Ronin, và Rising Sun (đã bán cho tỷ phú David Geffen). Hiện tại, ông sở hữu Musashi, mua năm 2011 với giá khoảng 160 triệu USD từ xưởng Feadship.
