Kẻ cướp sát hại nữ chủ tiệm tạp hoá ở Đồng Nai khai gì?

Do bị nhóm đối tượng truy đuổi nên Đ.K.Đ tăng ga bỏ chạy trong tình trạng hoảng loạn dẫn đến sau đó tự gây tai nạn, tử vong tại chỗ.

Ngày 16/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố đối với 11 bị can (trong đó có 10 bị can dưới 18 tuổi) về tội danh Giết người.