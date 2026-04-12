Jun Phạm gỡ MV vì tranh cãi hình ảnh nhạy cảm, bài học cho nhiều sao Việt

Toàn cảnh vụ Jun Phạm gỡ MV “Truth or dare”

Ra mắt đầu tháng 4, MV “Truth or dare” của Jun Phạm nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhưng cũng kéo theo nhiều tranh luận xoay quanh cách xử lý hình ảnh, đặc biệt là bối cảnh căn bếp được cho là gợi ra những liên tưởng nhạy cảm.

Trong thời gian ngắn sau phát hành, MV trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều số ý kiến cho rằng tác phẩm vượt ra khỏi ranh giới an toàn khi chưa có cảnh báo nội dung phù hợp với nhóm khán giả trẻ.

Liên quan đến MV của Jun Phạm, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM chia sẻ trên báo Tiền Phong, họ đang trong quá trình thẩm định, đánh giá nội dung, đồng thời lấy ý kiến Hội đồng nghệ thuật, các cơ quan chức năng và chuyên gia liên quan.

Trong bối cảnh này, ê-kíp Jun Phạm chủ động gỡ MV. Quyết định này xuất phát từ việc nam ca sĩ cùng ê-kíp mong muốn mang đến một sản phẩm âm nhạc không chỉ đảm bảo tính sáng tạo mà còn phải nhận được sự đồng thuận và cảm xúc trọn vẹn từ công chúng.

Bên cạnh đó, động thái gỡ MV nhằm thể hiện sự tôn trọng đối với quy trình đánh giá đang diễn ra của cơ quan chức năng. Ê-kíp Jun Phạm nhấn mạnh họ sẽ chủ động liên hệ làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM trong thời gian tới.

Jun Phạm. Ảnh: FB Jun Phạm.

Đáng chú ý, ê-kíp Jun Phạm lý giải MV được xây dựng như một thế giới được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh, trong đó các bối cảnh chỉ đóng vai trò lớp vỏ cho những câu chuyện cảm xúc phía sau. Mỗi khung hình mang một dụng ý riêng, hướng đến cảm xúc và trải nghiệm thị giác.

Ê-kíp tin rằng nghệ thuật luôn có nhiều cách tiếp cận và diễn giải, nhưng trong mọi trường hợp, họ không hướng đến việc cổ xúy hay đi ngược lại các giá trị tích cực của cộng đồng. Phía Jun Phạm còn cho biết, ê-kíp trân trọng mọi luồng ý kiến và xem đây là cơ hội quý báu để tối ưu hóa sự kết nối giữa tư duy sáng tạo của nghệ sĩ và cảm xúc của khán giả trong những dự án kế tiếp.

Bài học từ ồn ào của MV “Truth or dare”

Vấn đề cốt lõi của những tranh cãi như trường hợp của Jun Phạm không nằm ở câu hỏi nghệ sĩ “có chủ ý gì”, mà nằm ở việc công chúng “có thể nhìn thấy gì”. Thực tế, khán giả hiện nay không còn tiếp nhận nội dung theo kiểu một chiều. Họ có thể đặt lại bối cảnh hoặc diễn giải theo góc nhìn riêng, rồi từ đó tạo ra những luồng thảo luận có thể tách khá xa khỏi ý đồ ban đầu của nghệ sĩ.

Trong môi trường này, ý nghĩa tác phẩm không còn nằm trọn trong tay người sáng tạo. Nó sẽ được tiếp nhận theo nhiều cách khác nhau trên mạng xã hội. Nếu như một chi tiết mang tính ẩn dụ, đủ gây chú ý hoặc dễ bàn luận, có thể nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi.

Từ trường hợp của Jun Phạm, nhiều ý kiến cho rằng nghệ sĩ cần cẩn trọng hơn trong quá trình sáng tạo. Đây là một yêu cầu không mới, nhưng ngày càng trở nên phức tạp. Bởi “cẩn trọng” không chỉ là tránh hình ảnh nhạy cảm, mà còn bao gồm việc dự đoán trước những diễn giải tiêu cực có thể phát sinh ngoài kiểm soát.

Tuy nhiên, nếu đẩy nguyên tắc này đi quá xa, cũng cần đặt câu hỏi ngược lại liệu sự cẩn trọng tuyệt đối có vô tình làm thu hẹp khả năng sáng tạo nghệ thuật hay không. Khi mọi chi tiết đều phải được cân nhắc dựa trên nguy cơ bị hiểu sai, khả năng thử nghiệm và mở rộng khả năng sáng tạo có thể bị thu hẹp dần, không phải bởi kiểm duyệt bên ngoài, mà bởi chính sự phòng vệ từ bên trong. Nhiều người cho rằng đây hiện là thách thức lớn đối với nghệ sĩ khi sáng tạo nghệ thuật.