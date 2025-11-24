Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Joyce Phạm gom đồ cứu trợ ủng hộ đồng bào miền Trung

Cộng đồng trẻ

Joyce Phạm gom đồ cứu trợ ủng hộ đồng bào miền Trung

Cô nàng hot mom Joyce Phạm đã chuẩn bị nhiều nhu yếu phẩm cần thiết để gửi đến những chuyến xe cứu trợ hướng về vùng chịu ảnh hưởng của bão lũ.

Trầm Phương
Tình hình mưa bão ở miền Trung vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương. Trong những ngày đồng bào miền Trung phải đối mặt với khó khăn do bão lũ lịch sử, tinh thần tương thân tương ái của người dân cả nước lại càng được nhân lên mạnh mẽ. (Ảnh: IGNV)
Tình hình mưa bão ở miền Trung vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương. Trong những ngày đồng bào miền Trung phải đối mặt với khó khăn do bão lũ lịch sử, tinh thần tương thân tương ái của người dân cả nước lại càng được nhân lên mạnh mẽ. (Ảnh: IGNV)
Không đứng ngoài những hành động ý nghĩa này, Joyce Phạm (Phạm Trần Nguyễn Minh Anh) đã cùng gia đình tổ chức gom nhiều vật phẩm cứu trợ, chung tay gửi sự hỗ trợ kịp thời đến người dân vùng lũ. (Ảnh: IGNV)
Không đứng ngoài những hành động ý nghĩa này, Joyce Phạm (Phạm Trần Nguyễn Minh Anh) đã cùng gia đình tổ chức gom nhiều vật phẩm cứu trợ, chung tay gửi sự hỗ trợ kịp thời đến người dân vùng lũ. (Ảnh: IGNV)
Loạt hình ảnh được Joyce Phạm chia sẻ trên trang cá nhân cho thấy không khí khẩn trương nhưng tràn đầy sự nhiệt huyết tại điểm tập kết ở Sài Gòn. (Ảnh: IGNV)
Loạt hình ảnh được Joyce Phạm chia sẻ trên trang cá nhân cho thấy không khí khẩn trương nhưng tràn đầy sự nhiệt huyết tại điểm tập kết ở Sài Gòn. (Ảnh: IGNV)
Tại địa điểm tập kết, Joyce Phạm cùng nhiều người khác bận rộn phân loại, đóng gói và chuyển từng thùng đồ cứu trợ. Các vật phẩm thiết yếu được ưu tiên bao gồm lương thực (cá hộp, mì gói) và nhiều nhu yếu phẩm khác. (Ảnh: IGNV)
Tại địa điểm tập kết, Joyce Phạm cùng nhiều người khác bận rộn phân loại, đóng gói và chuyển từng thùng đồ cứu trợ. Các vật phẩm thiết yếu được ưu tiên bao gồm lương thực (cá hộp, mì gói) và nhiều nhu yếu phẩm khác. (Ảnh: IGNV)
Chia sẻ trên trang cá nhân, Joyce Phạm bày tỏ dù chỉ góp được "một chút," nhưng cô nhấn mạnh "nhiều tay làm nên việc lớn" và mong bà con "đỡ bớt khổ, bớt lo một phần nào." (Ảnh: IGNV)
Chia sẻ trên trang cá nhân, Joyce Phạm bày tỏ dù chỉ góp được "một chút," nhưng cô nhấn mạnh "nhiều tay làm nên việc lớn" và mong bà con "đỡ bớt khổ, bớt lo một phần nào." (Ảnh: IGNV)
"Nếu ai muốn chung tay, Joyce tin rằng cứ theo dõi các nguồn thông tin uy tín, chính thống thì tấm lòng mình sẽ luôn đến đúng nơi cần." - Joyce Phạm bày tỏ. (Ảnh: IGNV)
"Nếu ai muốn chung tay, Joyce tin rằng cứ theo dõi các nguồn thông tin uy tín, chính thống thì tấm lòng mình sẽ luôn đến đúng nơi cần." - Joyce Phạm bày tỏ. (Ảnh: IGNV)
Hoạt động của Joyce Phạm là một trong số hàng ngàn nghĩa cử đẹp đang diễn ra trên khắp cả nước. (Ảnh: IGNV)
Hoạt động của Joyce Phạm là một trong số hàng ngàn nghĩa cử đẹp đang diễn ra trên khắp cả nước. (Ảnh: IGNV)
Nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng cũng đã đứng ra kêu gọi, tổ chức chuyến đi trực tiếp, hoặc quyên góp hàng tỷ đồng để mua sắm nhu yếu phẩm. Những hoạt động này đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. (Ảnh: IGNV)
Nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng cũng đã đứng ra kêu gọi, tổ chức chuyến đi trực tiếp, hoặc quyên góp hàng tỷ đồng để mua sắm nhu yếu phẩm. Những hoạt động này đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. (Ảnh: IGNV)
Các tổ chức từ thiện, hội nhóm tình nguyện, và các doanh nghiệp cũng nhanh chóng thiết lập các điểm tiếp nhận, tổ chức các chuyến xe tải lớn chở thực phẩm, thuốc men, áo quần, và vật dụng y tế đến các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề. (Ảnh: IGNV)
Các tổ chức từ thiện, hội nhóm tình nguyện, và các doanh nghiệp cũng nhanh chóng thiết lập các điểm tiếp nhận, tổ chức các chuyến xe tải lớn chở thực phẩm, thuốc men, áo quần, và vật dụng y tế đến các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề. (Ảnh: IGNV)
Hành động của Joyce Phạm và sự đồng lòng của hàng triệu người dân Việt Nam là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần "lá lành đùm lá rách", phần nào giúp đỡ đồng bào vượt qua thiên tai. (Ảnh: IGNV)
Hành động của Joyce Phạm và sự đồng lòng của hàng triệu người dân Việt Nam là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần "lá lành đùm lá rách", phần nào giúp đỡ đồng bào vượt qua thiên tai. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Joyce Phạm #cứu trợ #miền Trung #bão lũ #từ thiện #nghĩa cử đẹp

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT