Nhiều thương hiệu xe thuộc tập đoàn Stellantis bị triệu hồi do lỗi camera lùi, trong đó có cả Jeep Wrangler và RAM 1500 đang bán tại thị trường Việt Nam.

Video: Đánh giá bán tải cỡ lớn RAM 1500 Rebel tại Việt Nam.

Tập đoàn Stellantis vừa thông báo đợt triệu hồi mới trên toàn cầu do lỗi phần mềm hệ thống thông tin giải trí có thể khiến hình ảnh từ camera lùi không hiển thị chính xác khi lùi xe, làm tăng nguy cơ tai nạn và chấn thương cho người ngồi bên trong.

Tổng cộng, Stellantis phải triệu hồi khoảng 955.000 xe trên toàn thế giới do lỗi này, với đời xe năm 2026 và 2027; trong đó có khoảng 848.000 chiếc tại Mỹ, 83.000 chiếc tại Canada, 8.000 chiếc tại Mexico và khoảng 16.000 chiếc tại các thị trường ngoài Bắc Mỹ.

Jeep Wrangler và RAM 1500 bị triệu hồi toàn cầu vì lỗi camera lùi.

Các mẫu xe bị ảnh hưởng đợt này rất đa dạng, thuộc nhiều thương hiệu khác nhau của Stellantis, gồm ôtô của Jeep: Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Wagoneer và Wrangler; các mẫu RAM gồm: 1500, 2500 và Promaster; các mẫu Chrysler gồm: Pacifica, Pacifica Plug-in Hybrid, Voyager; và Dodge Charger.

Dự kiến những chiếc xe trong diện ảnh hưởng sẽ được cập nhật phần mềm từ xa (OTA) để khắc phục lỗi. Trong trường hợp hình ảnh từ camera lùi không hiển thị trên màn hình, tài xế được khuyến cáo sử dụng các gương chiếu hậu trong quá trình lùi xe. Hiện tập đoàn Stellantis chưa ghi nhận báo cáo về tai nạn hay chấn thương liên quan đến đợt triệu hồi này.