Israel lại không kích Lebanon, nhiều người thiệt mạng

Một cuộc không kích khác của Israel vào miền Nam Lebanon cuối tuần qua đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Quân đội Israel đã đưa ra cảnh báo mới vào ngày 2/5, yêu cầu cư dân ở 9 ngôi làng phía nam Lebanon phải sơ tán.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) cho biết, cuộc không kích (của Israel) nhằm vào một chiếc xe ở làng Kfar Dajal đã khiến hai người thiệt mạng, trong khi một cuộc tấn công khác đánh trúng một ngôi nhà ở làng Lwaizeh, làm 3 người chết. 2 người khác tử vong trong một cuộc không kích vào làng Shoukin, theo NNA.

Một tòa nhà bị phá hủy do cuộc không kích của Israel vài tuần trước tại thành phố cảng Tyre phía nam Lebanon, ngày 30/4/2026. Ảnh: AP/Hussein Malla.

Tại ngôi làng Yaroun ở khu vực biên giới, quân đội Israel đã sử dụng máy ủi để phá hủy một phần của tu viện Công giáo vốn đã bị bỏ trống do cuộc giao tranh gần đây.

Được biết, tu viện này là một khu phức hợp nhỏ, bao gồm 1 trường học, và chỉ có 2 nữ tu sinh sống. Tuy nhiên, họ đã rời đi khi các cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon tiếp diễn.

Quân đội Israel cáo buộc Hezbollah sử dụng khu phức hợp này để bắn tên lửa về phía Israel nhiều lần trước đây. Họ cũng khẳng định không cố ý tấn công các cơ sở tôn giáo.

Trong khi đó, Giáo hội Công giáo ở Lebanon bác bỏ những cáo buộc cho rằng khu phức hợp này được sử dụng cho mục đích quân sự.

Trong những tuần qua, Israel đã san phẳng nhiều khu dân cư ở các thị trấn và làng mạc gần biên giới Lebanon-Israel. Quân đội Israel khẳng định họ phá hủy các tòa nhà được lực lượng Hezbollah sử dụng làm tiền đồn.

Bất chấp ngừng bắn, Israel tấn công Lebanon khiến nhiều người thiệt mạng

Quân đội Israel đã thực hiện một số cuộc không kích vào miền nam Lebanon, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

AP đưa tin, Quân đội Israel tấn công vào miền nam Lebanon hôm 1/5, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng trong khi lực lượng Hezbollah tại Lebanon tuyên bố họ đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào miền bắc Israel khiến 2 binh sĩ bị thương.

Bà Em Ali Khodor, 75 tuổi, đứng trước một tòa nhà bị phá hủy do cuộc không kích của Israel vài tuần trước, sau khi bà trở về nhà tại thành phố cảng Tyre phía nam Lebanon, ngày 30/4/2026. Ảnh: AP/Hussein Malla.
Nữ nhà báo thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel ở Lebanon

Một nhà báo người Lebanon đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel nhằm vào một ngôi nhà ở miền nam Lebanon.

AP đưa tin, tờ báo Al-Akhbar xác nhận phóng viên Amal Khalil của họ đã thiệt mạng hôm 22/4 trong một cuộc không kích của Israel vào ngôi nhà ở làng al-Tiri, miền nam Lebanon, nơi cô đang trú ẩn khi đưa tin về cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

Nguồn tin cho biết thêm, Khalil trú ẩn trong một ngôi nhà ở al-Tiri sau khi một cuộc không kích của Israel trước đó đánh trúng gần chiếc xe mà cô đang đi cùng một đồng nghiệp khác.

Cuộc sống người dân ở Lebanon sau lệnh ngừng bắn Israel-Hezbollah

Nhiều người dân ở Lebanon phải di tản trước đó do cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah đã trở về quê nhà của họ sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Sự yên tĩnh mong manh bao trùm một số khu vực của Lebanon vào ngày 17/4 khi lệnh ngừng bắn 10 ngày do Mỹ làm trung gian giữa Israel và lực lượng Hezbollah bắt đầu có hiệu lực, thúc đẩy hàng nghìn gia đình phải di tản trước đó bắt đầu hành trình trở về nhà.

Xe cộ ùn tắc kéo dài hàng cây số

