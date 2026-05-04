Israel lại không kích Lebanon, nhiều người thiệt mạng

Một cuộc không kích khác của Israel vào miền Nam Lebanon cuối tuần qua đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

AP đưa tin, Quân đội Israel đã đưa ra cảnh báo mới vào ngày 2/5, yêu cầu cư dân ở 9 ngôi làng phía nam Lebanon phải sơ tán.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) cho biết, cuộc không kích (của Israel) nhằm vào một chiếc xe ở làng Kfar Dajal đã khiến hai người thiệt mạng, trong khi một cuộc tấn công khác đánh trúng một ngôi nhà ở làng Lwaizeh, làm 3 người chết. 2 người khác tử vong trong một cuộc không kích vào làng Shoukin, theo NNA.

Một tòa nhà bị phá hủy do cuộc không kích của Israel vài tuần trước tại thành phố cảng Tyre phía nam Lebanon, ngày 30/4/2026. Ảnh: AP/Hussein Malla.

Tại ngôi làng Yaroun ở khu vực biên giới, quân đội Israel đã sử dụng máy ủi để phá hủy một phần của tu viện Công giáo vốn đã bị bỏ trống do cuộc giao tranh gần đây.

Được biết, tu viện này là một khu phức hợp nhỏ, bao gồm 1 trường học, và chỉ có 2 nữ tu sinh sống. Tuy nhiên, họ đã rời đi khi các cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon tiếp diễn.

Quân đội Israel cáo buộc Hezbollah sử dụng khu phức hợp này để bắn tên lửa về phía Israel nhiều lần trước đây. Họ cũng khẳng định không cố ý tấn công các cơ sở tôn giáo.

Trong khi đó, Giáo hội Công giáo ở Lebanon bác bỏ những cáo buộc cho rằng khu phức hợp này được sử dụng cho mục đích quân sự.

Trong những tuần qua, Israel đã san phẳng nhiều khu dân cư ở các thị trấn và làng mạc gần biên giới Lebanon-Israel. Quân đội Israel khẳng định họ phá hủy các tòa nhà được lực lượng Hezbollah sử dụng làm tiền đồn.

