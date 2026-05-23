Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Hungary tái áp đặt lệnh cấm nhập khẩu nông sản Ukraine

Hungary đã khôi phục lệnh cấm nhập khẩu nông sản từ Ukraine sau khi Chính phủ mới "vô tình" để lệnh cấm hết hiệu lực.

An An (Theo Euractiv)

Chính phủ mới của Hungary do Thủ tướng Peter Magyar lãnh đạo đã tái áp đặt lệnh cấm nhập khẩu nông sản từ Ukraine.

Lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp từ Ukraine lần đầu tiên được Chính phủ Hungary dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orban ban hành vào tháng 4/2023 như một phần của gói biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ những người nông dân Hungary. Được biết, Chính phủ của cựu Thủ tướng Orban khi đó tuyên bố tình trạng khẩn cấp do hậu quả kinh tế của cuộc xung đột ở Ukraine.

hung.png
Thủ tướng Hungary Peter Magyar. Ảnh: ukrinform.

Mặc dù các lô hàng quá cảnh được cho phép, nhưng hàng nhập khẩu vào thị trường Hungary bị hạn chế, và lệnh cấm, bao gồm khoảng 20 loại nông sản, vẫn được duy trì ngay cả sau khi Liên minh Châu Âu (EU) thay thế chế độ miễn thuế tạm thời bằng một hiệp định thương mại vào năm ngoái.

Tuy nhiên, các lệnh cấm đơn phương của Hungary hết hiệu lực vào ngày 14/5/2026 do "sai sót về mặt thủ tục".

Sau áp lực từ hiệp hội nông dân Hungary và các báo cáo cho rằng một số chuyến hàng ngũ cốc đã vượt qua biên giới, Budapest vội vàng khôi phục lại các hạn chế.

Bộ trưởng Nông nghiệp Szabolcs Bona cam kết rằng Chính phủ “sẽ không cho phép bất kỳ sản phẩm nhập khẩu nào của Ukraine hay bất kỳ quốc gia nào khác gây nguy hiểm đến sinh kế của nông dân Hungary”.

Được biết, Ba Lan và Slovakia cũng duy trì các hạn chế đối với hàng nhập khẩu nông sản từ Ukraine. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu lập luận rằng các lệnh cấm này là bất hợp pháp vì chính sách thương mại thuộc thẩm quyền của EU.

Ukraine vẫn chưa đưa ra bình luận. Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky từng nhiều lần chỉ trích các lệnh cấm này.

​>>> Mời độc giả xem thêm video: Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử ở Hungary hồi tháng 4/2026

Nguồn video: VNA
#Hungary cấm nhập khẩu nông sản Ukraine #Hungary #lệnh cấm nhập khẩu nông sản Ukraine #Ukraine #xung đột Ukraine

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Động thái cứng rắn của Hungary với Ukraine

Hungary sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine nhằm gây áp lực buộc Kiev khôi phục dòng chảy dầu Nga qua đường ống Druzhba.

AP đưa tin, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán ngày 25/3 thông báo nước này sẽ dần dần cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraine cho đến khi việc vận chuyển dầu Nga qua đường ống Druzhba được nối lại. Được biết, việc trung chuyển khí đốt tự nhiên qua Hungary vốn đóng vai trò then chốt trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng của Ukraine.

hungary.png
Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Nguồn ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ/Jewish News.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Nỗi lo của người nông dân Mỹ khi xung đột Trung Đông tiếp diễn

Những người nông dân ở Mỹ đang chuẩn bị ứng phó với tác động của cuộc chiến tại Iran đối với giá cả và nguồn cung phân bón khi mùa gieo trồng đến gần.

Ông Todd Littleton, một nông dân đến từ bang Tennessee, dự kiến sẽ phải trả thêm 100.000 USD cho phân bón trong mùa vụ này, tăng 40% so với năm ngoái do ảnh hưởng từ cuộc chiến tại Iran, và ông đang phải xoay xở để bù đắp khoản chi phí tăng thêm này.

Giá phân bón tăng, nguồn cung khan hiếm

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Châu Âu chia rẽ vì cuộc xung đột ở Trung Đông?

Chính sách của EU đối với Israel và cách gây áp lực lên Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang gây chia rẽ trong khối 27 quốc gia thành viên.

Các nhà ngoại giao hàng đầu châu Âu đã nhóm họp tại Luxembourg để xây dựng kế hoạch hành động đối phó với hàng loạt khủng hoảng, từ cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine cho đến bất ổn kinh tế khi chiến sự tại Iran đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao.

Tuy nhiên, chính sách của Liên minh châu Âu (EU) đối với Israel và cách gây áp lực lên Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong bối cảnh an ninh ngày càng xấu đi tại các vùng lãnh thổ Palestine ở Gaza, Bờ Tây bị chiếm đóng cũng như tại Lebanon lại đang gây chia rẽ trong khối 27 quốc gia thành viên.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới