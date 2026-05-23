Hungary tái áp đặt lệnh cấm nhập khẩu nông sản Ukraine

Hungary đã khôi phục lệnh cấm nhập khẩu nông sản từ Ukraine sau khi Chính phủ mới "vô tình" để lệnh cấm hết hiệu lực.

Chính phủ mới của Hungary do Thủ tướng Peter Magyar lãnh đạo đã tái áp đặt lệnh cấm nhập khẩu nông sản từ Ukraine.

Lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp từ Ukraine lần đầu tiên được Chính phủ Hungary dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orban ban hành vào tháng 4/2023 như một phần của gói biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ những người nông dân Hungary. Được biết, Chính phủ của cựu Thủ tướng Orban khi đó tuyên bố tình trạng khẩn cấp do hậu quả kinh tế của cuộc xung đột ở Ukraine.

Thủ tướng Hungary Peter Magyar. Ảnh: ukrinform.

Mặc dù các lô hàng quá cảnh được cho phép, nhưng hàng nhập khẩu vào thị trường Hungary bị hạn chế, và lệnh cấm, bao gồm khoảng 20 loại nông sản, vẫn được duy trì ngay cả sau khi Liên minh Châu Âu (EU) thay thế chế độ miễn thuế tạm thời bằng một hiệp định thương mại vào năm ngoái.

Tuy nhiên, các lệnh cấm đơn phương của Hungary hết hiệu lực vào ngày 14/5/2026 do "sai sót về mặt thủ tục".

Sau áp lực từ hiệp hội nông dân Hungary và các báo cáo cho rằng một số chuyến hàng ngũ cốc đã vượt qua biên giới, Budapest vội vàng khôi phục lại các hạn chế.

Bộ trưởng Nông nghiệp Szabolcs Bona cam kết rằng Chính phủ “sẽ không cho phép bất kỳ sản phẩm nhập khẩu nào của Ukraine hay bất kỳ quốc gia nào khác gây nguy hiểm đến sinh kế của nông dân Hungary”.

Được biết, Ba Lan và Slovakia cũng duy trì các hạn chế đối với hàng nhập khẩu nông sản từ Ukraine. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu lập luận rằng các lệnh cấm này là bất hợp pháp vì chính sách thương mại thuộc thẩm quyền của EU.

Ukraine vẫn chưa đưa ra bình luận. Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky từng nhiều lần chỉ trích các lệnh cấm này.

​>>> Mời độc giả xem thêm video: Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử ở Hungary hồi tháng 4/2026