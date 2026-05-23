Nga tổ chức cuộc diễn tập tên lửa quy mô lớn giữa lúc căng thẳng NATO

Nga vừa tiến hành cuộc diễn tập quy mô lớn với sự tham gia của 6 loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, được xem là một trong những màn phô diễn sức mạnh răn đe chiến lược đáng chú ý nhất của Mátxcơva trong thời gian gần đây. Theo giới quan sát quân sự, động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và NATO tiếp tục leo thang liên quan tới xung đột Ukraine.

Cuộc tập trận được tổ chức đồng thời trên bộ, trên biển và trên không, phản ánh đầy đủ năng lực của “bộ ba hạt nhân” Nga gồm lực lượng tên lửa chiến lược mặt đất, tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo và không quân chiến lược. Mátxcơva cho biết các đơn vị tham gia đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất để triển khai vũ khí hạt nhân.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars mang đầu đạn hạt nhân của Nga.

Trong số các loại tên lửa xuất hiện, RS-24 Yars tiếp tục đóng vai trò nòng cốt của lực lượng răn đe hạt nhân trên bộ. Đây là tên lửa đạn đạo liên lục địa cơ động có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân độc lập, giúp tăng đáng kể khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương. Yars hiện được xem là xương sống của lực lượng tên lửa chiến lược Nga.

Một hệ thống đáng chú ý khác là Iskander-M, loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn có thể mang cả đầu đạn thông thường lẫn hạt nhân. Với tầm bắn khoảng 500 km, Iskander-M được triển khai tại Kaliningrad và Belarus, cho phép Nga tạo áp lực trực tiếp lên sườn đông NATO. Trong cuộc diễn tập lần này, Bộ Quốc phòng Nga công bố hình ảnh các đầu đạn được vận chuyển và lắp ráp cho tổ hợp Iskander-M trước khi đưa tới trận địa phóng.

Ở thành phần hải quân, Nga sử dụng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Sineva. Đây là loại tên lửa được triển khai trên các tàu ngầm hạt nhân lớp Delta IV và đóng vai trò đảm bảo năng lực đáp trả hạt nhân ngay cả khi lãnh thổ Nga bị tấn công phủ đầu. Việc duy trì lực lượng tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo được xem là yếu tố then chốt bảo đảm khả năng “đòn đánh thứ hai” của Mátxcơva.

Ngoài ra, cuộc diễn tập còn có sự tham gia của các loại tên lửa hành trình phóng từ trên không dành cho máy bay ném bom chiến lược. Thành phần không quân chiến lược giúp Nga mở rộng phạm vi răn đe toàn cầu, đồng thời tăng tính linh hoạt trong kịch bản sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc chiến lược.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MSM của Nga trang bị tám tên lửa hành trình Kh-101/2.

Theo nhiều chuyên gia quân sự, việc Nga đồng thời triển khai nhiều loại tên lửa trong một cuộc diễn tập mang ý nghĩa chính trị và quân sự rất lớn. Mátxcơva muốn chứng minh rằng năng lực hạt nhân của nước này vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng cao, bất chấp áp lực kinh tế và quân sự kéo dài từ phương Tây.

Các số liệu từ giới nghiên cứu kiểm soát vũ khí cho thấy Nga hiện sở hữu một trong những kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới với hàng nghìn đầu đạn chiến lược và chiến thuật. Điều này tiếp tục khiến năng lực răn đe hạt nhân trở thành trụ cột quan trọng trong học thuyết an ninh quốc gia của Mátxcơva.