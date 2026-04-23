Nữ nhà báo thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel ở Lebanon

Một nhà báo người Lebanon đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel nhằm vào một ngôi nhà ở miền nam Lebanon.

AP đưa tin, tờ báo Al-Akhbar xác nhận phóng viên Amal Khalil của họ đã thiệt mạng hôm 22/4 trong một cuộc không kích của Israel vào ngôi nhà ở làng al-Tiri, miền nam Lebanon, nơi cô đang trú ẩn khi đưa tin về cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

Nguồn tin cho biết thêm, Khalil trú ẩn trong một ngôi nhà ở al-Tiri sau khi một cuộc không kích của Israel trước đó đánh trúng gần chiếc xe mà cô đang đi cùng một đồng nghiệp khác.

Phóng viên Amal Khalil thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel tại Lebanon ngày 22/4/2026. Ảnh: YouTube/@JinhaAgencyArabic2476.

"Cuộc tấn công đầu tiên khiến 2 người thiệt mạng và cuộc oanh kích thứ hai của Israel nhắm vào ngôi nhà ở al-Tiri, nơi Khalil và đồng nghiệp Zeinab Faraj đang trú ẩn", theo Bộ Y tế Lebanon.

Khalil bị mắc kẹt dưới đống đổ nát nhiều giờ trước khi Quân đội Lebanon, lực lượng phòng vệ dân sự và Hội Chữ thập đỏ Lebanon có thể tiếp cận hiện trường. Thi thể của Khalil được tìm thấy trước nửa đêm, ít nhất 6 giờ sau vụ tấn công.

"Việc sát hại nhà báo là một tội ác và là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và luật nhân đạo", Bộ trưởng Thông tin Lebanon, Paul Morcos, phát biểu.

Trong khi đó, phía Quân đội Israel cáo buộc một số cá nhân trong làng đã vi phạm lệnh ngừng bắn, gây nguy hiểm cho binh lính của họ. Israel phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào các nhà báo hoặc ngăn cản các đội cứu hộ tiếp cận khu vực. Israel cho biết thêm vụ việc đang được xem xét.

Khalil, đến từ miền nam Lebanon, đã đưa tin về khu vực này cho tờ al-Akhbar từ năm 2006. Bài báo mới nhất của cô nói về việc Israel phá hủy nhà cửa của người dân Lebanon tại các làng mạc nơi Quân đội Israel hiện đang đóng quân bên trong lãnh thổ Lebanon.

Như vậy, tổng số nhà báo thiệt mạng ở Lebanon tăng lên 9 người trong năm nay.

