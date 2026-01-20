Israel tiếp tục tấn công mục tiêu Hezbollah ở Lebanon

Quân đội Israel đã tiến hành đợt tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của lực lượng Hezbollah ở miền nam Lebanon.

Times Of Israel dẫn thông tin từ Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết, đợt tấn công của Israel nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của lực lượng Hezbollah, bao gồm các địa điểm phóng tên lửa, ở một số khu vực miền nam Lebanon hôm 19/1.

Theo Quân đội Israel, trong số các mục tiêu bị tấn công có trại huấn luyện mà Hezbollah sử dụng để lên kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công chống lại Israel.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel vào miền nam Lebanon hồi năm 2024. Ảnh: Anadolu.

Lực lượng IDF cũng tấn công các đường hầm mà Hezbollah sử dụng để cất giữ vũ khí. Các đường hầm này nằm tại những địa điểm của Hezbollah, nơi diễn ra "hoạt động quân sự bất thường".

Ngoài ra, IDF cũng tấn công các địa điểm phóng tên lửa và các tòa nhà được Hezbollah sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công vào Israel.

Chưa có báo cáo về thương vong trong các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Lực lượng Phòng vệ Israel được cho là đang nỗ lực ngăn chặn Hezbollah xây dựng lại cơ sở hạ tầng và kho vũ khí sau thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024.

Thỏa thuận ngừng bắn yêu cầu cả Israel và Hezbollah phải rút khỏi miền nam Lebanon, và lực lượng vũ trang Lebanon sẽ thay thế họ. Quân đội Israel đã rút khỏi tất cả vị trí ngoại trừ 5 vị trí chiến lược dọc biên giới.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một cuộc không kích trước đây của Israel vào miền nam Lebanon khiến 5 người thiệt mạng