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Quân sự - Thế giới

Iran nói về phản hồi mới nhất của Mỹ với đề xuất ngừng bắn

Iran cho biết phản hồi mới nhất của Mỹ đối với đề xuất chấm dứt xung đột là "không đủ".

An An (Theo AP)

AP dẫn lời Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei, cho biết Tehran nhận thấy phản hồi mới nhất từ phía Mỹ là "không đủ" trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột và mở hoàn toàn eo biển Hormuz vẫn đang gặp khó khăn.

Theo ông Rezaei, Washington cần làm rõ một số vấn đề.

"Mỹ đã chấp nhận một số trong 7 điều kiện nhưng những điều kiện khác vẫn chưa rõ ràng", ông Rezaei nói.

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Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei. Ảnh chụp từ video/Palestine Chronicle.

Iran cũng cảnh báo sẽ tấn công các trung tâm dữ liệu, hệ thống cáp, cơ sở trí tuệ nhân tạo và các địa điểm khác trong khu vực nếu giao tranh leo thang trở lại.

Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo rằng bất kỳ tàu nào trên eo biển (Hormuz) tắt hệ thống định vị và nhận dạng sẽ bị "xác định là tàu thù địch", theo một báo cáo của IRNA. Các vụ tấn công vào tàu thuyền đi qua eo biển đã gia tăng kể từ khi đề xuất mới của Iran bị bác bỏ.

Trước đó, vào ngày 26/9, Mỹ bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng một tuần nếu Mỹ đáp ứng một số điều kiện nhất định. Dù đề xuất bị bác bỏ, hai bên vẫn duy trì liên lạc thông qua trung gian hòa giải.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận khung hồi tháng 6/2026

Nguồn video: VTV
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