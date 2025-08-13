Hà Nội

Thế giới

Iran bắt 21.000 nghi phạm trong 12 ngày xung đột với Israel

Truyền thông đưa tin, cảnh sát Iran đã bắt giữ 21.000 nghi phạm trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa nước này với Israel vào tháng 6/2025.

An An (Theo AJ)

Theo Al Jazeera ngày 12/8, truyền thông Iran dẫn lời người phát ngôn của cơ quan thực thi pháp luật cho biết, cảnh sát Iran đã bắt giữ 21.000 nghi phạm trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa nước này với Israel.

iran.png
Cảnh sát Iran đã bắt giữ 21.000 nghi phạm trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025. Ảnh: Getty.

Sau cuộc tấn công quy mô lớn của Israel vào Iran (bắt đầu vào ngày 13/6) khiến nhiều quan chức quân sự và nhà khoa học cùng hàng trăm dân thường Iran thiệt mạng, Tehran đã bắt đầu chiến dịch bắt giữ trên diện rộng, cùng với việc tăng cường hiện diện của lực lượng an ninh trên đường phố xung quanh các trạm kiểm soát...

Người dân Iran được yêu cầu báo cáo về bất cứ cá nhân nào mà họ cho là có hành vi đáng ngờ.

"Số cuộc gọi từ người dân đã tăng 41%, dẫn đến việc bắt giữ 21.000 nghi phạm trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày", người phát ngôn của cảnh sát Saeid Montazerolmahdi cho biết.

Saeid Montazerolmahdi không nói rõ những người này bị bắt giữ vì tội gì nhưng được cho là đã cung cấp thông tin cho Israel trong cuộc tấn công nhằm vào Iran vào tháng 6/2025.

Kể từ cuối tháng 6 đến nay, Iran đã hành quyết 7 người đàn ông bị kết tội làm gián điệp cho Israel.

Sau cuộc xung đột, Iran cũng trục xuất nhiều người Afghanistan được cho là đang ở bất hợp pháp tại nước này. Chính quyền địa phương cáo buộc một số công dân Afghanistan làm gián điệp cho Israel.

"Lực lượng thực thi pháp luật Iran đã bắt giữ 2.774 người di cư bất hợp pháp. 261 nghi phạm gián điệp và 172 người bị cáo buộc quay phim trái phép cũng đã bị bắt giữ", người phát ngôn Saeid Montazerolmahdi cho hay.

Montazerolmahdi không cho biết bao nhiêu người bị bắt đã được thả.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc tấn công của Israel vào Iran hồi tháng 6/2025

Nguồn video: The Guardian
