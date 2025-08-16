Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
iPhone 17 Pro nhái chạy Android gây xôn xao thị trường

Số hóa

iPhone 17 Pro nhái chạy Android gây xôn xao thị trường

Một mẫu iPhone 17 Pro giả đã xuất hiện trước cả bản thật, sao chép gần y hệt nhưng chạy Android và chất lượng kém xa hàng chính hãng.

Thiên Trang (TH)
Apple dự kiến ra mắt iPhone 17 vào tháng tới với cụm camera sau thiết kế mới.
Apple dự kiến ra mắt iPhone 17 vào tháng tới với cụm camera sau thiết kế mới.
Tuy nhiên, bản nhái iPhone 17 Pro đã nhanh chân lên kệ, sao chép gần trọn vẹn ngoại hình. (Ảnh: X)
Tuy nhiên, bản nhái iPhone 17 Pro đã nhanh chân lên kệ, sao chép gần trọn vẹn ngoại hình. (Ảnh: X)
Máy chạy Android nhưng giao diện giả lập iOS 18 thay vì iOS 26 mới nhất. (Ảnh: X)
Máy chạy Android nhưng giao diện giả lập iOS 18 thay vì iOS 26 mới nhất. (Ảnh: X)
Từ xa, mặt lưng trông giống bản render chính hãng nhưng cận cảnh lộ rõ viền lệch, cằm dày. (Ảnh: X)
Từ xa, mặt lưng trông giống bản render chính hãng nhưng cận cảnh lộ rõ viền lệch, cằm dày. (Ảnh: X)
Màn hình LCD trên bản nhái kém sang hơn nhiều so với AMOLED của Apple. (Ảnh: X)
Màn hình LCD trên bản nhái kém sang hơn nhiều so với AMOLED của Apple. (Ảnh: X)
Cụm camera giả được làm tinh vi đến mức khó phân biệt nếu không đặt cạnh máy thật. (Ảnh: X)
Cụm camera giả được làm tinh vi đến mức khó phân biệt nếu không đặt cạnh máy thật. (Ảnh: X)
Người mua iPhone giá “hời” từ kênh không chính thức đối mặt rủi ro lớn.
Người mua iPhone giá “hời” từ kênh không chính thức đối mặt rủi ro lớn.
Bản thật của iPhone 17 Pro dự kiến nâng cấp mạnh camera và RAM, dùng chip A19 Pro mới.
Bản thật của iPhone 17 Pro dự kiến nâng cấp mạnh camera và RAM, dùng chip A19 Pro mới.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Thiên Trang (TH)
#iPhone 17 Pro #bản nhái #Android #giá rẻ #thị trường công nghệ #đồ công nghệ giả

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT