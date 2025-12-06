[INFOGRAPHIC] RedMagic 11 Pro, Quái vật gaming với tản nhiệt nước thật

RedMagic 11 Pro sở hữu Snapdragon 8 Elite Gen 5, tản nhiệt nước và quạt 24.000 RPM cho hiệu năng dẫn đầu.
Chiếc superbike Ducati Panigale V4 2025 đã chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam, xe được phân phối chính hãng với mức giá bán từ 989 triệu đồng.
Musk Foundation sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng phần lớn tiền lại chảy vào các tổ chức liên quan.
Từ “nụ hôn bạc tỷ” viral đến màn cosplay genderbend cực ngầu, MC Nana khiến cộng đồng game choáng váng.
Shoei vừa ra mắt GT-Air 3 Smart, mẫu mũ bảo hiểm tích hợp AR đầu tiên thế giới. Với công nghệ HUD hiển thị thông số như Iron Man, sản phẩm có giá 1.199 USD.
Bị chê chậm chạp và thua đau trước OpenAI, Google đang đặt cược cả hệ sinh thái trị giá gần 4.000 tỷ USD vào chiến lược AI-first mới để giành lại vị thế dẫn đầu
Tính năng Listening Age trong Spotify Wrapped 2025 khiến mạng xã hội dậy sóng vì tiết lộ tuổi âm nhạc khác xa tuổi thật.
John Giannandrea nghỉ hưu mùa xuân 2026, Apple đặt kỳ vọng vào Amar Subramanya để cải thiện Siri.
Nhà bán lẻ trực tuyến Coupang gây chấn động khi để lộ dữ liệu 33,7 triệu tài khoản suốt 5 tháng.
Snapdragon 8 Gen 5 là thành viên thứ hai thuộc dòng chip cao cấp thế hệ mới, được định vị nằm ngay dưới phiên bản Snapdragon 8 Elite.
Chiếc điện thoại gập 3 đầu tiên của thương hiệu Hàn Quốc với khác biệt lớn nhất đến từ thiết kế và phần mềm.
Bộ ảnh mới của Lê Bống với phong cách dịu dàng, nghệ thuật khiến cộng đồng mạng “đổ rần rần”.
Chuyên gia khẳng định tắt Wi-Fi và Bluetooth gần như không giúp kéo dài pin, thậm chí Wi-Fi còn tiết kiệm hơn mạng di động.
Văn hóa BJ khoe thân bùng nổ tại Hàn Quốc khiến giới trẻ dè chừng khi hẹn hò và tìm kiếm tình yêu.
Thượng Hải triển khai robot cảnh sát hình người đầu tiên, mở ra kỷ nguyên an ninh đô thị tự động hóa.
Kiwi Ears Belle là mẫu tai nghe giá rẻ mới nổi bật với thiết kế bắt mắt, đeo cực thoải mái và chất âm ấm áp.
CEO Sam Altman tuyên bố “Mã đỏ”, tạm hoãn nhiều dự án để tập trung cải thiện ChatGPT trước sức ép từ Google.
Google đang hợp nhất ChromeOS và Android thành một nền tảng máy tính để bàn duy nhất, với tên mã ‘Aluminium OS’.
Những cảnh chiến đấu giữa các robot trong nhiều bộ phim viễn tưởng của Mỹ đang được công ty Trung Quốc biến thành sự thật.
FBI cảnh báo chỉ một tin nhắn giả mạo cũng đủ khiến toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng biến mất.
Nữ MC Mai Dora gây bão mạng xã hội với bộ ảnh mới, hóa thân phản diện quyến rũ đầy khí chất.
Người dùng iPhone thử nghiệm sạc pin dừng ở 80% suốt 2 năm nhưng kết quả vẫn chai pin.