[INFOGRAPHIC] Oukitel WP600, smartphone gaming “nồi đồng cối đá”

[GALLERY] Cận cảnh Toyota C-HR GR Sport 2027 mới - thể thao và mạnh mẽ hơn
Kỷ niệm một thập kỷ với hơn 2 triệu xe bán ra trên toàn cầu, Toyota C-HR GR Sport 2027 được nâng cấp với sơn nhám, mâm 20 inch và công nghệ khung gầm mới.
ChatGPT bất ngờ thành “con rể” để né màn giục cưới
Bị mẹ liên tục giục lấy chồng, một cô gái ở An Giang đã nhờ ChatGPT đóng vai “con rể tương lai”, tạo màn đối thoại khiến dân mạng thích thú.
Một đoạn clip ghi lại cảnh một bà mẹ vừa dọn nhà vừa vui vẻ trò chuyện với “con rể tương lai” đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Điều đặc biệt là người ở đầu dây bên kia không phải chàng trai nào ở Mỹ như lời giới thiệu, mà chính là ChatGPT. Màn ứng biến hài hước của cô gái được cho là cách đáp trả đầy sáng tạo trước những lần bị mẹ liên tục nhắc chuyện lấy chồng.
Loạt ôtô Honda Việt Nam nhận ưu đãi khủng, cao nhất hơn 70 triệu đồng
Honda Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh kích cầu ôtô trong tháng 9/2026 bằng loạt ưu đãi dành cho City, BR-V và HR-V, mức hỗ trợ lên tới hàng chục triệu đồng.
Bước sang tháng 9/2026, thị trường ôtô Việt Nam bắt đầu sôi động hơn khi nhiều hãng xe đẩy mạnh chương trình kích cầu, chuẩn bị cho giai đoạn mua sắm cuối năm. Honda Việt Nam cũng nhanh chóng nhập cuộc bằng việc gia tăng quyền lợi dành cho khách hàng ở một số dòng xe chủ lực.
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