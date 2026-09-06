[INFOGRAPHIC] Oukitel WP600, smartphone gaming “nồi đồng cối đá”

Một đoạn clip ghi lại cảnh một bà mẹ vừa dọn nhà vừa vui vẻ trò chuyện với “con rể tương lai” đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Điều đặc biệt là người ở đầu dây bên kia không phải chàng trai nào ở Mỹ như lời giới thiệu, mà chính là ChatGPT. Màn ứng biến hài hước của cô gái được cho là cách đáp trả đầy sáng tạo trước những lần bị mẹ liên tục nhắc chuyện lấy chồng.

Màn trò chuyện giữa người mẹ và “chàng rể AI” khiến cộng đồng mạng thích thú vì cách ứng biến tự nhiên của ChatGPT.