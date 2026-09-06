Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] Oukitel WP600, smartphone gaming “nồi đồng cối đá”

Oukitel WP600 kết hợp chip Dimensity 8300, 2 quạt RGB, RAM tối đa 24GB và pin 10.000mAh trong thân máy đạt chuẩn IP69K.

Thiên Trang
[INFOGRAPHIC] Oukitel WP600, smartphone gaming “nồi đồng cối đá”
dien-thoai-gaming-4-9.jpg
#Oukitel #WP600 #smartphone #gaming #Dimensity 8300 #pin 10000mAh

Bài liên quan

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cận cảnh Toyota C-HR GR Sport 2027 mới - thể thao và mạnh mẽ hơn

Kỷ niệm một thập kỷ với hơn 2 triệu xe bán ra trên toàn cầu, Toyota C-HR GR Sport 2027 được nâng cấp với sơn nhám, mâm 20 inch và công nghệ khung gầm mới.

6-2475.jpg
Toyota C-HR ra mắt vào năm 2016 và đã bán được hơn 2,1 triệu xe trên toàn thế giới trong 10 năm qua. Đây là con số lớn đối với một mẫu xe có thiết kế từng gây tranh cãi khi xuất hiện. Toyota đang đánh dấu cột mốc này bằng một số thay đổi dành cho phiên bản GR Sport tại thị trường châu Âu.
12.jpg
Nhân dịp kỷ niệm 10 năm, Toyota C-HR GR Sport 2027 ra mắt với màu sơn xám nhám Onyx Grey mới, kết hợp với các chi tiết màu đen trên cản trước, nóc xe và toàn bộ phần đuôi phía sau.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

ChatGPT bất ngờ thành “con rể” để né màn giục cưới

Bị mẹ liên tục giục lấy chồng, một cô gái ở An Giang đã nhờ ChatGPT đóng vai “con rể tương lai”, tạo màn đối thoại khiến dân mạng thích thú.

ChatGPT bất ngờ thành “con rể” để né màn giục cưới

Một đoạn clip ghi lại cảnh một bà mẹ vừa dọn nhà vừa vui vẻ trò chuyện với “con rể tương lai” đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Điều đặc biệt là người ở đầu dây bên kia không phải chàng trai nào ở Mỹ như lời giới thiệu, mà chính là ChatGPT. Màn ứng biến hài hước của cô gái được cho là cách đáp trả đầy sáng tạo trước những lần bị mẹ liên tục nhắc chuyện lấy chồng.

duc.png
Màn trò chuyện giữa người mẹ và “chàng rể AI” khiến cộng đồng mạng thích thú vì cách ứng biến tự nhiên của ChatGPT.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Loạt ôtô Honda Việt Nam nhận ưu đãi khủng, cao nhất hơn 70 triệu đồng

Honda Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh kích cầu ôtô trong tháng 9/2026 bằng loạt ưu đãi dành cho City, BR-V và HR-V, mức hỗ trợ lên tới hàng chục triệu đồng.

Video: trải nghiệm mẫu xe MPV Honda BR-V tại việt Nam.

Bước sang tháng 9/2026, thị trường ôtô Việt Nam bắt đầu sôi động hơn khi nhiều hãng xe đẩy mạnh chương trình kích cầu, chuẩn bị cho giai đoạn mua sắm cuối năm. Honda Việt Nam cũng nhanh chóng nhập cuộc bằng việc gia tăng quyền lợi dành cho khách hàng ở một số dòng xe chủ lực.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới