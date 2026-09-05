ChatGPT bất ngờ thành “con rể” để né màn giục cưới

Một đoạn clip ghi lại cảnh một bà mẹ vừa dọn nhà vừa vui vẻ trò chuyện với “con rể tương lai” đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Điều đặc biệt là người ở đầu dây bên kia không phải chàng trai nào ở Mỹ như lời giới thiệu, mà chính là ChatGPT. Màn ứng biến hài hước của cô gái được cho là cách đáp trả đầy sáng tạo trước những lần bị mẹ liên tục nhắc chuyện lấy chồng.

Màn trò chuyện giữa người mẹ và “chàng rể AI” khiến cộng đồng mạng thích thú vì cách ứng biến tự nhiên của ChatGPT.

Thay vì tiếp tục né tránh hoặc tranh luận với mẹ, cô gái đã tận dụng tính năng trò chuyện bằng giọng nói của ChatGPT. Cô giới thiệu với mẹ rằng đây là “con rể tương lai” đang sống và làm việc tại Mỹ, sau đó đưa điện thoại để hai người nói chuyện trực tiếp. Với khả năng phản hồi bằng giọng nói tự nhiên, ChatGPT nhanh chóng nhập vai một chàng rể lễ phép, liên tục dùng cách xưng hô “dạ, cô” khiến cuộc trò chuyện diễn ra khá giống một cuộc nói chuyện giữa người thân.

Khi mẹ hỏi bao giờ “chàng rể” về Việt Nam chơi, ChatGPT bình tĩnh trả lời rằng đang bận công việc nên chưa thể lên kế hoạch. Đến câu hỏi về nghề nghiệp, ứng dụng tiếp tục đáp mình đang làm công việc văn phòng. Người mẹ sau đó nhiệt tình mời “con rể” nghỉ làm để sang Việt Nam chơi vài tuần, rồi tiếp tục đề nghị Tết về nước. Trước những lời thúc giục liên tiếp, ChatGPT vẫn đáp lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng, lịch sự và hứa sẽ cố gắng sắp xếp thời gian.

Điều khiến màn trò chuyện trở nên hài hước là thái độ hoàn toàn tin tưởng của người mẹ. Sau khi nghe “con rể” nói chuyện lễ phép, bà liên tục cười vui vẻ và đáp lại đầy hào hứng. Cuối cuộc trò chuyện, ChatGPT còn gửi lời cảm ơn và chúc người mẹ một ngày vui vẻ. Đoạn clip sau đó nhanh chóng lan truyền trên TikTok, thu hút hơn 4 triệu lượt xem cùng hàng loạt bình luận thích thú về khả năng ứng biến của AI.

Nhiều cư dân mạng cho rằng đây là ví dụ thú vị cho thấy ChatGPT có thể được sử dụng theo những cách rất khác với các mục đích quen thuộc như học tập, công việc hay tìm kiếm thông tin. Một số người còn đùa rằng “chàng rể AI” nói chuyện còn khéo hơn cả người thật, bởi không lúng túng trước những câu hỏi bất ngờ và luôn giữ được cách xưng hô đúng mực. Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận hài hước, không ít ý kiến cho rằng trò đùa này nên có giới hạn. Nếu người mẹ quá tin tưởng, thậm chí kể với người thân rằng con gái đã có bạn trai ở Mỹ, việc phát hiện “chàng rể” thực chất là AI có thể khiến bà hụt hẫng. Vì vậy, dù công nghệ mang đến một màn “né giục cưới” khá độc đáo, nhiều người cho rằng cách tốt nhất vẫn là chia sẻ thẳng thắn với gia đình thay vì để phụ huynh kỳ vọng vào một mối quan hệ không có thật.