[INFOGRAPHIC] Những tòa tháp chọc trời tại Việt Nam

[INFOGRAPHIC] Quy mô tòa tháp cao thứ 2 Việt Nam
Tòa tháp cao thứ 2 Việt Nam bên bờ sông Hàn (Đà Nẵng), khởi công vào ngày 19/8, chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Nữ đại gia xây tòa tháp cao nhất Việt Nam là ai?
Người đang khởi động tòa tháp cao nhất Việt Nam, vượt cả Landmark 81 lại là một nữ doanh nhân người Việt bước sang tuổi 70.
Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội sẽ có tòa tháp tài chính lên đến 108 tầng. Theo dự kiến khi hoàn thành, đây sẽ là tòa tháp cao nhất Việt Nam và thuộc top đầu khu vực Đông Nam Á.
Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (North Hanoi Smart City). Đây là liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản). Chủ tịch Tập đoàn BRG là bà Nguyễn Thị Nga (hay còn gọi Madame Nga).
Bí ẩn “tòa tháp ma” bỏ hoang 30 năm sừng sững sau động đất
Từng được kỳ vọng là một trong những công trình kiến trúc "đinh" của xứ sở Chùa Vàng nhưng giờ đây, tòa tháp athorn Unique bị bỏ hoang đến mức xuống cấp cùng những câu chuyện ma ám được mọi người thêu dệt.
|Trong khi nhiều tòa nhà tại Bangkok bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi trận động đất mạnh 7,7 độ Richter chiều ngày 28/3, một công trình bỏ hoang gần ba thập kỷ - Sathorn Unique Tower vẫn đứng vững một cách kỳ lạ. Ảnh: Instagram
