[INFOGRAPHIC] Những tòa tháp chọc trời tại Việt Nam

Người đang khởi động tòa tháp cao nhất Việt Nam, vượt cả Landmark 81 lại là một nữ doanh nhân người Việt bước sang tuổi 70.

Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội sẽ có tòa tháp tài chính lên đến 108 tầng. Theo dự kiến khi hoàn thành, đây sẽ là tòa tháp cao nhất Việt Nam và thuộc top đầu khu vực Đông Nam Á.

Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (North Hanoi Smart City). Đây là liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản). Chủ tịch Tập đoàn BRG là bà Nguyễn Thị Nga (hay còn gọi Madame Nga).