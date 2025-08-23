Hà Nội

Bất động sản

[INFOGRAPHIC] Những tòa tháp chọc trời tại Việt Nam

Trong số 8 toà tháp cao nhất Việt Nam có 6 toà toạ lạc ở TP HCM và 2 toà tại Hà Nội.

nhung-toa-nha-choc-troi.jpg
#tòa nhà chọc trời #Tòa tháp cao nhất Việt Nam #tòa tháp #tòa nhà #tòa nhà cao tầng Việt Nam #tòa nhà cao nhất Việt Nam

