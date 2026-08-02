RAM Plus trên Samsung Galaxy có nên tắt để máy chạy mượt hơn?

RAM Plus giúp tăng khả năng đa nhiệm, nhưng trên nhiều smartphone Samsung Galaxy có từ 8 GB RAM, việc tắt tính năng này có thể giúp máy mượt hơn.

Nhiều smartphone Samsung Galaxy được trang bị RAM Plus để tăng khả năng đa nhiệm bằng cách sử dụng một phần bộ nhớ trong làm RAM ảo. Tuy nhiên, với không ít thiết bị, đặc biệt là các mẫu có 8 GB RAM trở lên, việc tắt tính năng này có thể giúp máy phản hồi nhanh và mượt hơn, nhất là khi xuất hiện tình trạng giật nhẹ trong quá trình đa nhiệm.

RAM Plus hoạt động bằng cách trích một phần dung lượng lưu trữ trong để làm bộ nhớ ảo khi RAM vật lý gần đầy. Cơ chế này tương tự bộ nhớ ảo trên máy tính và giúp duy trì nhiều ứng dụng chạy nền hơn thay vì chỉ sử dụng RAM vật lý.

Trên nhiều mẫu Samsung Galaxy, việc tắt RAM Plus có thể giúp thiết bị phản hồi nhanh hơn trong một số tác vụ.

Dù sử dụng chuẩn UFS tốc độ cao, bộ nhớ trong vẫn chậm hơn đáng kể so với RAM LPDDR. Khi hệ thống phải liên tục truy xuất dữ liệu từ vùng nhớ ảo, độ trễ có thể tăng lên, đặc biệt khi chuyển đổi ứng dụng, chơi game hoặc chỉnh sửa ảnh, video. Vì vậy, trên các mẫu Galaxy có 8 GB hoặc 12 GB RAM, RAM vật lý thường đã đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày và RAM Plus có thể không mang lại nhiều lợi ích rõ rệt.

RAM Plus vẫn có giá trị trên các smartphone chỉ có 4 GB hoặc 6 GB RAM khi giúp giữ nhiều ứng dụng chạy nền hơn và giảm tình trạng ứng dụng phải tải lại sau mỗi lần chuyển đổi tác vụ. Hiệu quả của tính năng cũng phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng. Người thường xuyên mở nhiều ứng dụng cùng lúc có thể vẫn hưởng lợi, trong khi những người chủ yếu dùng mạng xã hội, trình duyệt web, xem video hoặc chơi game thông thường có thể cảm nhận máy phản hồi nhanh hơn khi tắt RAM Plus.

Samsung cho phép điều chỉnh hoặc tắt RAM Plus trên nhiều thiết bị Galaxy chạy One UI mới. (Ảnh: BGR)

Trên nhiều mẫu Galaxy chạy One UI mới, người dùng có thể vào Cài đặt > Chăm sóc pin và thiết bị (hoặc Chăm sóc thiết bị) > Bộ nhớ > RAM Plus để chọn mức dung lượng hoặc tắt tính năng nếu thiết bị hỗ trợ. Theo các chuyên gia, không có thiết lập phù hợp cho mọi smartphone. Nếu máy có từ 8 GB RAM trở lên nhưng phản hồi chậm hoặc giật nhẹ khi đa nhiệm, người dùng có thể thử tắt RAM Plus trong vài ngày để đánh giá. Ngược lại, với thiết bị có dung lượng RAM thấp hoặc thường xuyên xử lý nhiều ứng dụng cùng lúc, việc giữ nguyên hoặc giảm mức RAM Plus sẽ hợp lý hơn.