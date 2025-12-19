[INFOGRAPHIC] Legion Go Gen 2 mở chuẩn chơi game mới

Lenovo ra mắt Legion Go Gen 2 với chip Ryzen Z2 Extreme, GPU Radeon 890M, màn OLED 8.8 inch 144Hz và pin 74Whr vượt trội.
Tại Vietnam Mobility Show 2025, Omoda & Jaecoo không tiếp cận khách hàng theo cách trưng bày sản phẩm đơn thuần mà là một không gian trải nghiệm mới.
Nhóm hacker ShinyHunters đe dọa tung 200 triệu bản ghi cực kỳ nhạy cảm liên quan PornHub, làm dấy lên nỗi lo khủng hoảng quyền riêng tư toàn cầu.
Meta đang thử nghiệm tính phí người dùng khi chia sẻ đường link trên Facebook, chỉ miễn phí 2 link mỗi tháng nếu không đăng ký Meta Verified.
Samsung đang phải “đau đầu” với chiếc điện thoại gập ba đầu tiên của mình, dù đợt sản phẩm hàng đầu tiên đã bán sạch chỉ trong vài phút.
Joyoung K7 Pro có giá gần 8 triệu đồng nhưng chinh phục người dùng nhờ khả năng làm sữa ít purin, vận hành êm và tự vệ sinh gần như tuyệt đối.
Trong khi Elon Musk còn loay hoay với Optimus, một start-up Trung Quốc đã sẵn sàng sản xuất hàng loạt robot hình người biết đá võ với giá chưa tới 700 triệuđồng
Thư ký ảo mang tên 'CC' vừa được phát hành cho Gmail sẽ tự động lục lọi Gmail và báo cáo lịch trình mỗi sáng.
OpenAI ra mắt ChatGPT Images với GPT Image 1.5, tăng tốc xử lý gấp 4 lần và cho phép chỉnh sửa ảnh nhất quán mà nhiều AI khác chưa làm được.
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Utah đã tạo ra hệ thống cảm biến tiên tiến và mạng nơ-ron nhân tạo tích hợp tạo ra một "bộ não" riêng cho chi giả.
macOS Tahoe 26.2 mang đến Edge Light, tính năng biến màn hình Mac thành nguồn sáng thông minh, giúp gọi video rõ mặt hơn mà không cần đèn ngoài.
Năm 2025, Mark Zuckerberg tiến hành cuộc đại tu lớn nhất lịch sử Meta, siết hiệu suất, cắt giảm metaverse và đổ hàng chục tỷ USD cho AI.
SK Hynix cảnh báo thiếu hụt DRAM có thể kéo dài đến 2028 khi năng lực sản xuất dồn cho AI và máy chủ, đẩy giá RAM khó hạ nhiệ
Apple chính thức trao giải iPhone Game of the Year 2025 cho Pokémon TCG Pocket, tựa game thẻ bài gây bất ngờ lớn tại App Store Awards năm nay.
Thâm Quyến chuẩn bị đưa robot hình người ra đường phố, biến khoa học viễn tưởng thành thử nghiệm đô thị AI quy mô chưa từng có.
Demon_President xác nhận là người mẫu thể hình cho Rogue trong Marvel Rivals, khiến fan bất ngờ vì độ gợi cảm.
Hàng loạt mẹo tiết kiệm pin Android lan truyền trên mạng được chuyên gia thử nghiệm và kết luận: phần lớn vô dụng, thậm chí phản tác dụng.
Gia đình một phụ nữ 83 tuổi tại Mỹ kiện OpenAI và Microsoft, cáo buộc ChatGPT thao túng tâm lý dẫn đến án mạng gây chấn động dư luận.
Bản CV từ thời sinh viên của Bill Gates bất ngờ được chia sẻ, hé lộ thu nhập hơn 2 tỷ đồng ở tuổi 20 cùng loạt thành tích khiến ai cũng choáng ngợp.
Todd Howard khẳng định Bethesda chỉ dùng AI hỗ trợ, sáng tạo nghệ thuật trong game phải đến từ con người.
Công ty mẹ của Facebook là Meta phối hợp cùng Thái Lan và 5 nước khác trong chiến dịch truy quét tội phạm lừa đảo qua mạng theo Công ước Hà Nội.
Dù không còn tiên tiến nhất, MP3 vẫn hiện diện khắp nơi và giữ vị trí đặc biệt trong văn hóa số.