Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Diễn viên Diễm My 9x khoe con trai đáng yêu

Giải trí

Diễn viên Diễm My 9x khoe con trai đáng yêu

Con trai diễn viên Diễm My 9x chào đời vào đầu năm 2025, 'trộm vía' rất đáng yêu và kháu khỉnh. 

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: Instagram Diễm My)
Trên trang cá nhân, Diễm My 9x đăng tải loạt ảnh mới bên con trai. Nữ diễn viên cùng quý tử diện trang phục cùng tông màu.
Trên trang cá nhân, Diễm My 9x đăng tải loạt ảnh mới bên con trai. Nữ diễn viên cùng quý tử diện trang phục cùng tông màu.
Con trai Diễm My có khuôn mặt tròn trịa, bầu bĩnh với đôi má phúng phính, làn da trắng hồng, mịn màng.
Con trai Diễm My có khuôn mặt tròn trịa, bầu bĩnh với đôi má phúng phính, làn da trắng hồng, mịn màng.
Quý tử nhà nữ diễn viên chào đời vào đầu năm 2025.
Quý tử nhà nữ diễn viên chào đời vào đầu năm 2025.
Gần đây, Diễm My cùng chồng con thực hiện bộ ảnh nghệ thuật ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau.
Gần đây, Diễm My cùng chồng con thực hiện bộ ảnh nghệ thuật ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau.
"Buổi chụp hình đầu tiên của em, hơi sóng gió tí nhưng cũng trộm vía ạ", Diễm My chia sẻ.
"Buổi chụp hình đầu tiên của em, hơi sóng gió tí nhưng cũng trộm vía ạ", Diễm My chia sẻ.
Nữ diễn viên tranh thủ những lúc rảnh rỗi để cùng con trai tận hưởng các chuyến nghỉ dưỡng.
Nữ diễn viên tranh thủ những lúc rảnh rỗi để cùng con trai tận hưởng các chuyến nghỉ dưỡng.
Trên mạng xã hội, Diễm My thường xuyên đăng ảnh bên chồng doanh nhân.
Trên mạng xã hội, Diễm My thường xuyên đăng ảnh bên chồng doanh nhân.
Nhân dịp sinh nhật Vinh Nguyễn vào tháng 11/2025, Diễm My gửi lời chúc ngọt ngào tới chồng: “Best wishes to you on your new year of life, my dear husband. I love you” (tạm dịch: Chúc anh những điều tốt đẹp nhất trong năm tuổi mới. Em yêu anh).
Nhân dịp sinh nhật Vinh Nguyễn vào tháng 11/2025, Diễm My gửi lời chúc ngọt ngào tới chồng: “Best wishes to you on your new year of life, my dear husband. I love you” (tạm dịch: Chúc anh những điều tốt đẹp nhất trong năm tuổi mới. Em yêu anh).
Vợ chồng Diễm My ngày càng mặn nồng. Trước khi kết hôn, cặp đôi trải qua 7 năm hẹn hò.
Vợ chồng Diễm My ngày càng mặn nồng. Trước khi kết hôn, cặp đôi trải qua 7 năm hẹn hò.
Ít tháng sau khi sinh con, Diễm My 9x đã khiến công chúng bất ngờ với vóc dáng thon gọn. Nhiều người nhận xét nữ diễn viên thậm chí đẹp mặn mà hơn từ lúc làm mẹ bỉm sữa.
Ít tháng sau khi sinh con, Diễm My 9x đã khiến công chúng bất ngờ với vóc dáng thon gọn. Nhiều người nhận xét nữ diễn viên thậm chí đẹp mặn mà hơn từ lúc làm mẹ bỉm sữa.
Diễm My 9x bén duyên với điện ảnh từ năm 5 tuổi và chính thức theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp sau khi bước vào giảng đường đại học. Nữ diễn viên sinh năm 1990 ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều bộ phim như Mùa hè sôi động, Gái già lắm chiêu, 1990, Tình yêu và thù hận, Giấc mơ của mẹ. Từ khi kết hôn, Diễm My 9x tập trung kinh doanh. Thi thoảng, người đẹp tham gia sự kiện.
Diễm My 9x bén duyên với điện ảnh từ năm 5 tuổi và chính thức theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp sau khi bước vào giảng đường đại học. Nữ diễn viên sinh năm 1990 ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều bộ phim như Mùa hè sôi động, Gái già lắm chiêu, 1990, Tình yêu và thù hận, Giấc mơ của mẹ. Từ khi kết hôn, Diễm My 9x tập trung kinh doanh. Thi thoảng, người đẹp tham gia sự kiện.
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: Instagram Diễm My)
#Diễm My 9x #con trai Diễm My 9x #chồng Diễm My 9x #vợ chồng Diễm My 9x

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT