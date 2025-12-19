Hà Nội

Số hóa

Galaxy Z TriFold 'cháy hàng' nhưng Samsung lại chẳng vui

Samsung đang phải “đau đầu” với chiếc điện thoại gập ba đầu tiên của mình, dù đợt sản phẩm hàng đầu tiên đã bán sạch chỉ trong vài phút.

Tuệ Minh

Galaxy Z TriFold vừa được bán độc quyền tại Hàn Quốc từ tuần trước, trước khi dự kiến mở rộng sang các thị trường như Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, UAE và Mỹ.

Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu, Galaxy Z TriFold đã bộc lộ ít nhất hai vấn đề nghiêm trọng, dù may mắn là thiết kế, độ bền hay hiệu năng tổng thể vẫn chưa nằm trong danh sách lo ngại… ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Mặc dù có giá 2.455 USD nhưng đợt hàng đầu tiên đã được bán hết nhanh chóng.

Nếu bạn nghĩ rằng mức giá khoảng 2.455 USD sẽ khiến Galaxy Z TriFold trở nên “ngoài tầm với”, thì thực tế tại Hàn Quốc lại chứng minh điều ngược lại. Hàng nghìn fan cứng của Samsung đã xếp hàng trực tiếp tại 20 cửa hàng trên toàn quốc hoặc truy cập website chính thức của hãng để đặt mua chiếc điện thoại gập ba vào ngày thứ Sáu, 12/12.

Do quy trình sản xuất cực kỳ phức tạp, toàn bộ lô hàng ban đầu đã được bán sạch chỉ trong vài phút. Samsung xác nhận sẽ tung ra đợt hàng thứ hai, cả online lẫn offline, vào sáng thứ Tư tuần này. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu đợt bổ sung này có đủ đáp ứng nhu cầu trong nước hay không, hay hãng sẽ buộc phải triển khai cả đợt thứ ba.

Việc các “cò hàng” tìm cách gom máy và bán lại với giá cao cho thấy nhu cầu ban đầu đang vượt xa dự đoán của Samsung. Điều này nhiều khả năng cũng sẽ lặp lại tại các thị trường quốc tế khi Galaxy Z TriFold chính thức mở bán rộng rãi.

Xét ở một góc độ nào đó, đây là “vấn đề dễ chịu” hơn nhiều so với tình trạng cung vượt cầu – điều từng xảy ra với Galaxy S25 Edge. Nhưng dù vậy, nó vẫn là một bài toán khó, nhất là khi Samsung được cho là chỉ lên kế hoạch sản xuất khoảng 2.000–3.000 máy cho thị trường nội địa và tổng cộng khoảng 20.000 chiếc cho toàn cầu, con số cực kỳ khiêm tốn đối với một ông lớn như Samsung.

Vì sao Samsung khó tăng mạnh sản lượng?

Khi một sản phẩm thành công ngoài mong đợi, giải pháp hiển nhiên là sản xuất thêm. Nhưng với Galaxy Z TriFold, mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Rất có thể ngay từ đầu, Samsung chưa bao giờ xem đây là một sản phẩm thương mại đại trà, mà chỉ là màn trình diễn sức mạnh công nghệ, một “bản xem trước” cho những thiết bị thân thiện hơn với số đông trong tương lai.

Điện thoại gập ba vốn đã khó sản xuất hơn nhiều so với các mẫu gập như Galaxy Z Fold 7 hay Z Flip 7. Nhưng đó chưa phải là rào cản duy nhất. Một vấn đề lớn khác nằm ở… giá bán.

Chiếc smartphone gập 3 đầu tiên của hãng được cho là không mang lại lợi nhuận đáng kể cho Samsung.

Nghe có vẻ khó tin, nhưng mức giá 2.455 USD của Galaxy Z TriFold lại bị cho là quá thấp để mang về lợi nhuận đáng kể. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí sản xuất khổng lồ của màn hình gập ba kích thước gần 10 inch, có thể chuyển đổi thành smartphone 6,5 inch, cùng với cơ chế bản lề cực kỳ phức tạp. Chưa kể đến các linh kiện cao cấp khác như chip Snapdragon 8 Elite hay bộ nhớ RAM 16GB.

Theo một số nguồn tin, Samsung coi mức giá này là kết quả của việc “cắt giảm mọi thứ có thể”, chỉ để đưa sản phẩm ra thị trường. Điều đó đặt ra một câu hỏi lớn: liệu điện thoại gập ba có bao giờ trở nên phổ biến như điện thoại gập hay không, hay sẽ mãi chỉ là món đồ công nghệ mang tính trình diễn?

Theo quan điểm của nhiều chuyên gia, câu trả lời là có. Việc phô diễn công nghệ luôn cần thiết, nhưng trong bối cảnh Apple đang được cho là chuẩn bị tham gia mạnh mẽ vào thị trường smartphone gập, vị thế dẫn đầu của Samsung không còn là điều hiển nhiên.

Galaxy Z TriFold, dù ấn tượng về mặt kỹ thuật, lại không tạo được cảm giác “đi trước thời đại” như lẽ ra nó có thể đạt được nếu ra mắt sớm hơn một hoặc hai năm. Một số ý kiến cho rằng Samsung đã bỏ lỡ thời điểm vàng để khiến cả thị trường phải trầm trồ.

Thay vì tiếp tục đầu tư nguồn lực vào những thử nghiệm khó sinh lời và khó mở rộng quy mô, Samsung có lẽ nên tập trung toàn lực cho các mẫu gập chủ lực tiếp theo. Một Galaxy Z Fold 8 hoàn thiện, ổn định và đủ sức đối đầu trực diện với chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple có thể mới là ưu tiên chiến lược đúng đắn hơn trong cuộc đua dài hạn.

Ngắm smarphone gập 3 đầu tiên của Samsung.
9to5 Google
https://9to5google.com/2025/12/12/samsungs-galaxy-z-trifold-already-sold-out-in-south-korea-ahead-of-us-launch/
