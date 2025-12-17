Hà Nội

Hot girl làm mẫu Rogue trong Marvel Rivals gây sốc

Số hóa

Demon_President xác nhận là người mẫu thể hình cho Rogue trong Marvel Rivals, khiến fan bất ngờ vì độ gợi cảm.

Thiên Trang (TH)
Cộng đồng game thủ xôn xao khi hot girl Demon_President công bố làm mẫu cho nhân vật Rogue.
Trước đó, cô vốn nổi tiếng với ngoại hình nóng bỏng và phong cách thời trang quyến rũ.
Hình thể của cô trùng khớp với Rogue: eo nhỏ, hông cong, chân săn chắc và vai đầy sức mạnh.
Fan nhận xét phiên bản ngoài đời thậm chí còn cuốn hút hơn nhân vật trong game.
Đây không phải lần đầu cô hợp tác với Marvel, từng làm mẫu cho nhân vật Dagger năm 2024.
Rogue là nhân vật cực kỳ được yêu thích, khiến màn hợp tác lần này lan tỏa mạnh mẽ hơn.
Marvel Rivals vốn ưu tiên dùng người thật để dựng hình các nữ siêu anh hùng.
Nhờ Demon_President, Rogue đang nhận được sự chú ý lớn và được đánh giá chân thực, thẩm mỹ cao.
#Marvel Rivals #Rogue #Demon_President #người mẫu #game thủ #siêu anh hùng

