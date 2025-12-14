[INFOGRAPHIC] nubia Neo 3, Smartphone gaming “leo rank không nóng tay”

nubia Neo 3 gây bất ngờ ở phân khúc 4 triệu khi chơi game mượt, pin bền, màn 120Hz và có trigger.
Không chỉ nổi tiếng nhờ việc dạy học, Cô giáo dạy tiếng Trung có tên Tinna còn là một “siêu mẫu” nổi tiếng với những bức ảnh quyến rũ và gợi cảm.
Hai củ sạc GaN SHARGE Pixel 100 và 140 với màn hình dot-matrix hiển thị công suất, tạo trải nghiệm thú vị.
Samsung đã công bố lịch phát hành bản chính thức của One UI 8.5 cho các dòng smartphone chủ lực không lâu sau khi triển khai phiên bản beta đến Galaxy S25.
Để dập tắt nghi ngờ CGI, CEO EngineAI mặc đồ bảo hộ, tự làm bia sống cho robot T800.
Tựa game hành động Let It Die: Inferno bị chỉ trích dữ dội vì lạm dụng AI, lượng người chơi giảm mạnh.
Huawei FreeBuds 7i ra mắt tại Việt Nam với thiết kế bo tròn mới, ba màu trẻ trung, chống ồn thông minh 4.0 và pin 35 giờ.
Google Photos lột xác thành 'phòng dựng phim' chuyên nghiệp, không cần cài thêm ứng dụng ngoài có thể xem là động thái cạnh tranh với CapCut.
Sự xuất hiện của phim và diễn viên AI gây tranh cãi dữ dội, liệu đây là bước ngoặt hay chỉ là xu hướng nhất thời?
AirPods 4 liên tục bán chạy với hơn 20.000 đơn trên Shopee, trở thành tai nghe mặc định của người dùng Việt.
Người dùng có thể phát trực tiếp hình ảnh từ camera điện thoại tới lực lượng cứu hộ trong lúc gọi hoặc nhắn tin khẩn cấp.
Công cụ Halftime của xAI khiến nhân vật trong phim bất ngờ quảng bá sản phẩm ngay giữa cảnh quay.
Tại AGF 2025, Brown Dust 2 gây sốt khi tổ chức cosplay show táo bạo với dàn waifu quyến rũ.
Vệ tinh không phải là cách duy nhất để đưa internet đến những nơi xa xôi, có những phương án rẻ hơn rất nhiều.
Câu chuyện Jack Ma đối phó con trai nghiện game hé lộ triết lý giáo dục khác biệt, đặt gia đình trên tiền bạc.
Nvidia phát triển phần mềm mới giúp theo dõi chip sau vụ phát hiện buôn lậu.
Soundcore ra mắt R60i NC với dịch thuật AI hơn 100 ngôn ngữ, chống ồn mạnh và giá chỉ 990.000 đồng.
Lenovo và Dell là 2 nhà sản xuất máy tính cá nhân chiếm thị phần lớn nhất toàn cầu cho biết sẽ điều chỉnh giá bán lẻ từ đầu năm sau.
Mô hình AI mã nguồn mở Trung Quốc bất ngờ chiếm gần 30% thị phần toàn cầu, thu hút startup Mỹ.
Người dùng smartphone hoang mang vì mã độc Albiriox có thể tự động chuyển tiền ngay trong lúc ngủ.
Atlas Eon 100 biến mã gien thành nơi lưu trữ dữ liệu vĩnh cửu, mở ra kỷ nguyên sinh học số.
Tsubame Archax, robot khổng lồ cao 4,5 mét, giá 3 triệu USD, khiến giới siêu giàu phát cuồng.