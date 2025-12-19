Hà Nội

Nguy cơ lộ 200 triệu dữ liệu nhạy cảm người dùng PornHub

Nhóm hacker ShinyHunters đe dọa tung 200 triệu bản ghi cực kỳ nhạy cảm liên quan PornHub, làm dấy lên nỗi lo khủng hoảng quyền riêng tư toàn cầu.

Thiên Trang (TH)
Ngành an ninh mạng đang chấn động trước tối hậu thư của nhóm tin tặc ShinyHunters nhằm vào PornHub, trang web người lớn lớn nhất thế giới.
Nhóm hacker này tuyên bố đang nắm giữ kho dữ liệu khổng lồ 94 GB với hơn 200 triệu bản ghi thông tin cá nhân cực kỳ nhạy cảm.
Theo Bleeping Computer, các email tống tiền đã được gửi tới khách hàng của Mixpanel, đối tác phân tích dữ liệu từng hợp tác với PornHub.
Dữ liệu bị đánh cắp không chỉ bao gồm email hay vị trí, mà còn chứa toàn bộ lịch sử tìm kiếm, video đã xem và hành vi sử dụng chi tiết của người dùng.
ShinyHunters khẳng định lượng thông tin này đủ để phác họa đời sống riêng tư sâu kín nhất của từng cá nhân, tạo áp lực tâm lý khổng lồ.
PornHub cho biết hệ thống của họ không bị xâm nhập và sự cố liên quan đến dữ liệu cũ từ Mixpanel, đã ngừng hợp tác từ năm 2021.
Trong khi đó, Mixpanel phủ nhận bị hack, cho rằng dữ liệu từng được truy cập hợp lệ bởi tài khoản thuộc công ty mẹ của PornHub.
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro bảo mật khi dữ liệu người dùng được chia sẻ cho các bên thứ ba.s
Thiên Trang (TH)
