iPhone Game of the Year 2025 gọi tên Pokémon TCG Pocket

Số hóa

iPhone Game of the Year 2025 gọi tên Pokémon TCG Pocket

Apple chính thức trao giải iPhone Game of the Year 2025 cho Pokémon TCG Pocket, tựa game thẻ bài gây bất ngờ lớn tại App Store Awards năm nay.

Thiên Trang (TH)
Apple vừa công bố danh sách chiến thắng của App Store Awards 2025, tôn vinh những ứng dụng và trò chơi xuất sắc nhất trên iOS.
Ở hạng mục được quan tâm nhất là iPhone Game of the Year, cái tên được xướng lên là Pokémon TCG Pocket.
Tựa game này vượt qua 45 đề cử nhờ đáp ứng ba tiêu chí quan trọng của Apple là đổi mới, trải nghiệm người dùng và thiết kế.
Pokémon TCG Pocket gây ấn tượng với phong cách đồ họa bắt mắt, giữ trọn tinh thần thẻ bài Pokémon truyền thống nhưng tối ưu cho di động.
Lối chơi nhanh gọn giúp game phù hợp với thói quen giải trí ngắn, đồng thời vẫn đảm bảo chiều sâu chiến thuật cho người chơi lâu năm.
Giao diện thân thiện giúp người mới dễ tiếp cận, trong khi fan Pokémon kỳ cựu vẫn tìm thấy cảm giác quen thuộc.
Apple đánh giá cao khả năng xây dựng trải nghiệm tổng thể của trò chơi, từ âm thanh, hiệu ứng cho tới nhịp độ trận đấu.
Chiến thắng của Pokémon TCG Pocket cho thấy một IP lâu đời vẫn có thể bùng nổ nếu được đầu tư đúng hướng trên nền tảng iPhone.
