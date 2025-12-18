Meta “đại tu” 1.600 tỷ USD, Zuckerberg cược tất tay AI

Hà Nội

Năm 2025, Mark Zuckerberg tiến hành cuộc đại tu lớn nhất lịch sử Meta, siết hiệu suất, cắt giảm metaverse và đổ hàng chục tỷ USD cho AI.

Thiên Trang (TH)
Đầu năm 2025, Mark Zuckerberg yêu cầu toàn bộ nhân viên Meta “thắt dây an toàn”, mở màn cho cuộc cải tổ sâu rộng của đế chế công nghệ trị giá 1.600 tỷ USD.
Meta tái cấu trúc mạnh mẽ, dồn nguồn lực cho trí tuệ nhân tạo, đồng thời thu hẹp tham vọng metaverse để theo đuổi tầm nhìn “siêu trí tuệ cá nhân”.
Hàng chục tỷ USD được rót vào hạ tầng và nhân sự AI, trong đó nổi bật là thương vụ đầu tư vào Scale AI và việc thành lập Meta Superintelligence Labs.
Cuộc “chiến tranh nhân tài AI” giúp Meta tăng tốc phát triển sản phẩm, nhưng cũng gây căng thẳng nội bộ và làn sóng ra đi của nhiều nhân sự kỳ cựu.
Song song với AI, công ty siết chặt quản trị hiệu suất, nâng tỷ lệ nhân viên bị xếp loại thấp và cắt hàng nghìn việc làm trong năm 2025.
Những thay đổi này khiến môi trường làm việc tại Meta trở nên áp lực hơn, làm dấy lên tranh cãi về văn hóa nội bộ và phong cách lãnh đạo của Zuckerberg.
Nhà đầu tư vẫn thận trọng khi cổ phiếu Meta tăng chậm hơn nhóm Big Tech, trong bối cảnh công ty “đốt tiền” cho AI chưa mang lại kết quả rõ ràng.
Dù vậy, Meta tin rằng chiến lược “đi nhanh và mạnh” sẽ giúp họ giành lợi thế quyết định trong kỷ nguyên AI, nơi người dẫn đầu sẽ định hình cả thập kỷ công nghệ tiếp theo.s
Thiên Trang (TH)
