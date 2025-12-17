Hà Nội

CV 50 năm trước của Bill Gates khiến cả thế giới sững sờ

Số hóa

CV 50 năm trước của Bill Gates khiến cả thế giới sững sờ

Bản CV từ thời sinh viên của Bill Gates bất ngờ được chia sẻ, hé lộ thu nhập hơn 2 tỷ đồng ở tuổi 20 cùng loạt thành tích khiến ai cũng choáng ngợp.

Thiên Trang (TH)
Bản CV của Bill Gates từ gần 50 năm trước đang được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ và nhanh chóng gây sốt.
Ngay khi còn là sinh viên Đại học Harvard, Bill Gates đã đạt điểm tuyệt đối ở hàng loạt môn chuyên ngành công nghệ cốt lõi. ﻿
Ông không chỉ học giỏi lý thuyết mà còn làm lập trình viên tại TRW System Group, công ty phát triển hệ thống không gian cho cả quân sự lẫn dân sự.
Trong CV, Bill Gates liệt kê khả năng thành thạo nhiều ngôn ngữ lập trình như FORTRAN, COBOL và ALGOL.
Chi tiết gây choáng nhất là mức thu nhập năm 1974 lên tới 12.000 USD khi ông mới 20 tuổi.
Quy đổi theo sức mua năm 2025, con số này tương đương gần 79.000 USD, tức hơn 2 tỷ đồng Việt Nam.
Ngay từ CV sinh viên, Bill Gates đã xác định rõ mục tiêu trở thành chuyên viên phân tích và lập trình hệ thống.
