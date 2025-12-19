Tại Vietnam Mobility Show 2025, Omoda & Jaecoo không tiếp cận khách hàng theo cách trưng bày sản phẩm đơn thuần mà là một không gian trải nghiệm mới.

Trước thềm Triển lãm Phương tiện Di chuyển Việt Nam 2025 (Vietnam Mobility Show) diễn ra từ 26–28/12 tại Hà Nội, thị trường ôtô và công nghệ đang bước vào giai đoạn sôi động với sự xuất hiện của hàng loạt xu hướng di chuyển mới. Không chỉ là nơi quy tụ các thương hiệu, triển lãm năm nay còn được kỳ vọng trở thành không gian phản ánh rõ nét sự chuyển dịch của ngành – từ phương tiện truyền thống sang các giải pháp di chuyển hiện đại, thông minh và bền vững hơn.

Omoda & Jaecoo Việt Nam hé lộ không gian trải nghiệm xe thế hệ mới.

Trong bức tranh đó, gian hàng Omoda & Jaecoo Việt Nam đang nhận được nhiều sự quan tâm khi được hé lộ sẽ mang đến một không gian trưng bày mang đậm dấu ấn thiết kế đương đại và tinh thần công nghệ của thế hệ xe mới.

Không gian trưng bày – Khi ô tô trở thành một phần của phong cách sống

Tại Vietnam Mobility Show 2025, Omoda & Jaecoo Việt Nam không tiếp cận triển lãm theo cách trưng bày sản phẩm đơn thuần. Gian hàng được định hình như một không gian trải nghiệm, nơi thiết kế, công nghệ và phong cách sống hòa quyện, phản ánh cách thương hiệu tiếp cận tương lai của ngành di chuyển.

Từ bố cục không gian đến cách trưng bày, gian hàng hướng tới cảm giác mở, hiện đại và thân thiện – nơi khách tham quan có thể dễ dàng kết nối với sản phẩm, đồng thời cảm nhận tinh thần di chuyển mới mà Omoda & Jaecoo Việt Nam đang theo đuổi.

Hé lộ sản phẩm đại diện cho thế hệ xe mới

Theo những thông tin ban đầu, gian hàng Omoda & Jaecoo Việt Nam sẽ trưng bày các mẫu xe đại diện cho thế hệ SUV mới, trải dài từ động cơ đốt trong hiện đại như Omoda C7, Omoda C5, Jaecoo J7, hybrid thế hệ mới được trang bị hệ thống Super Hybrid System hàng đầu thế giới như Jaecoo J7 PHEV (SHS), Omoda C7 PHEV (SHS) cho đến xe thuần điện Jaecoo J6. Mỗi dòng xe mang một cá tính riêng, nhưng cùng chung điểm gặp gỡ ở ngôn ngữ thiết kế thời thượng và định hướng công nghệ lấy trải nghiệm người dùng làm trung tâm.

Gian hàng Omoda & Jaecoo Việt Nam sẽ trưng bày các mẫu xe đại diện cho thế hệ SUV mới, trải dài từ động cơ đốt trong như Omoda C7, Omoda C5, Jaecoo J7 (SHS), Omoda C7 PHEV (SHS) cho đến xe thuần điện Jaecoo J6.

Sự xuất hiện đồng thời của nhiều giải pháp năng lượng cho thấy cách Omoda & Jaecoo Việt Nam tiếp cận thị trường: linh hoạt, đa dạng và phù hợp với nhu cầu di chuyển thực tế của người dùng Việt Nam trong giai đoạn chuyển mình của ngành ôtô.

Tinh thần Omoda & Jaecoo Việt Nam – Hướng tới thế hệ khách hàng mới

Omoda & Jaecoo Việt Nam tiếp tục theo đuổi định vị thương hiệu gắn với thế hệ khách hàng trẻ, hiện đại và cởi mở với công nghệ. Gian hàng tại Vietnam Mobility Show 2025 vì thế không chỉ là nơi giới thiệu xe, mà còn là điểm chạm cảm xúc – nơi người tham quan có thể hình dung về một lối sống di chuyển mới, nơi chiếc xe trở thành người bạn đồng hành thông minh trong nhịp sống đô thị năng động.

Omoda & Jaecoo Việt Nam tiếp tục theo đuổi định vị thương hiệu gắn với thế hệ khách hàng trẻ, hiện đại và cởi mở với công nghệ.

Không chỉ dành cho những người yêu xe, gian hàng Omoda & Jaecoo Việt Nam còn được thiết kế như một điểm đến trải nghiệm dành cho cả gia đình. Tại đây, khách tham quan có thể tham gia đa dạng các hoạt động như tư vấn và tìm hiểu các dòng xe, trải nghiệm lái thử, cùng nhiều hoạt động tương như chú hề vặn bóng cho trẻ em, minigame và bốc thăm trúng thưởng. Sự kết hợp giữa trải nghiệm sản phẩm và hoạt động gia đình giúp gian hàng trở thành không gian mở, thân thiện, phù hợp với nhiều nhóm khách tham quan ở mọi độ tuổi.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về không gian, sản phẩm và trải nghiệm, gian hàng Omoda & Jaecoo Việt Nam hứa hẹn sẽ mang đến một điểm nhấn đáng chú ý tại Vietnam Mobility Show 2025. Đây không chỉ là nơi phản ánh những gì thương hiệu đang có, mà còn là lời gợi mở về những bước đi tiếp theo trong hành trình đồng hành cùng thị trường Việt Nam trong kỷ nguyên di chuyển thông minh.

Gian hàng Omoda & Jaecoo Việt Nam hứa hẹn sẽ mang đến một điểm nhấn đáng chú ý tại Vietnam Mobility Show 2025.

Vietnam Mobility Show 2025 sẽ diễn ra từ 26–28/12/2025. Gian hàng Omoda & Jaecoo Việt Nam sẵn sàng chào đón khách tham quan đến trải nghiệm và khám phá không gian xe thế hệ mới – nơi hội tụ của thiết kế thời thượng và công nghệ hiện đại.