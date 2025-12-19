Hà Nội

Con trai Lê Dương Bảo Lâm đáng yêu hết nấc

Giải trí

Con trai Lê Dương Bảo Lâm đáng yêu hết nấc

Diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm đăng tải loạt ảnh con trai thứ ba Phin cố gắng tỏ ra lạnh lùng. 

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Lê Dương Bảo Lâm)
Bé Phin - con trai Lê Dương Bảo Lâm chụp ảnh bên cây thông, đón mừng Giáng sinh. Cậu nhóc diện chiếc áo len đen dài tay phối cùng quần cargo cùng tông màu, đeo khăn họa tiết caro xanh - trắng, mái tóc được vuốt dựng chỉn chu.
Con trai Lê Dương Bảo Lâm cố gắng tỏ ra lạnh lùng. Nhiều người cảm thấy cậu nhóc vô cùng đáng yêu bởi bé Phin sở hữu đôi má phúng phính và thân hình bụ bẫm.
Con trai Lê Dương Bảo Lâm chào đời năm 2022, tên thật Dĩ Kha.
Từ đôi mắt, mũi, môi, bé Phin trông như một phiên bản nhí của Lê Dương Bảo Lâm.
Người hâm mộ vô cùng thích thú khi nhìn thấy bé Phin là thấy ngay nét hài hước của Lê Dương Bảo Lâm.
Lê Dương Bảo Lâm từng 'xin vía' cho bé Phin đẹp trai giống Song Luân, giàu có như Lý Nhã Kỳ, giọng cười có tiết tấu như Kiều Minh Tuấn.
Lê Dương Bảo Lâm còn có hai cô con gái tên Bảo Nhi (sinh năm 2018) và Bảo Ngọc (sinh năm 2020).
Nam diễn viên thường trêu bé Bảo Ngọc là 'bản sao nhí' của nghệ sĩ Ngọc Giàu. Nhờ vẻ ngoài đáng yêu, con gái thứ hai của Lê Dương Bảo Lâm có hợp đồng quảng cáo đầu tiên khi chỉ mới 6 tháng tuổi.
Bé Bảo Nhi và bé Phin cũng đóng quảng cáo từ nhỏ.
Vợ Lê Dương Bảo Lâm tên Quỳnh Anh. Theo Vietnamnet, Quỳnh Anh từng theo học tại trường Sân khấu Điện ảnh. Sau khi kết hôn, Quỳnh Anh làm quản lý, trợ lý cho Lê Dương Bảo Lâm.
Quỳnh Anh khẳng định, cô không áp lực khi phải quán xuyến mọi công việc trong gia đình từ chăm con tới kinh doanh, hỗ trợ cho chồng.
Tháng 5/2025, Lê Dương Bảo Lâm phủ nhận nghi vấn ly thân. “Ai đồn vậy? Trời ơi, vợ tôi đây. Ly thân hồi nào? Chúng tôi đang hạnh phúc”, nam diễn viên hài chia sẻ trên trang cá nhân.
