[INFOGRAPHIC] Huawei FreeBuds 7i, tai nghe chống ồn 4.0

Huawei FreeBuds 7i ra mắt tại Việt Nam với thiết kế bo tròn mới, ba màu trẻ trung, chống ồn thông minh 4.0 và pin 35 giờ.
Ngoài cụm cảm biến LIDAR trên nóc và các công nghệ tự lái thế hệ tiếp theo, mẫu xe thử nghiệm là Mercedes S-Class facelift mới dự kiến ra mắt vào đầu năm 2026.
Google Photos lột xác thành 'phòng dựng phim' chuyên nghiệp, không cần cài thêm ứng dụng ngoài có thể xem là động thái cạnh tranh với CapCut.
Sự xuất hiện của phim và diễn viên AI gây tranh cãi dữ dội, liệu đây là bước ngoặt hay chỉ là xu hướng nhất thời?
AirPods 4 liên tục bán chạy với hơn 20.000 đơn trên Shopee, trở thành tai nghe mặc định của người dùng Việt.
Người dùng có thể phát trực tiếp hình ảnh từ camera điện thoại tới lực lượng cứu hộ trong lúc gọi hoặc nhắn tin khẩn cấp.
Công cụ Halftime của xAI khiến nhân vật trong phim bất ngờ quảng bá sản phẩm ngay giữa cảnh quay.
Tại AGF 2025, Brown Dust 2 gây sốt khi tổ chức cosplay show táo bạo với dàn waifu quyến rũ.
Vệ tinh không phải là cách duy nhất để đưa internet đến những nơi xa xôi, có những phương án rẻ hơn rất nhiều.
Câu chuyện Jack Ma đối phó con trai nghiện game hé lộ triết lý giáo dục khác biệt, đặt gia đình trên tiền bạc.
Nvidia phát triển phần mềm mới giúp theo dõi chip sau vụ phát hiện buôn lậu.
Lenovo và Dell là 2 nhà sản xuất máy tính cá nhân chiếm thị phần lớn nhất toàn cầu cho biết sẽ điều chỉnh giá bán lẻ từ đầu năm sau.
Mô hình AI mã nguồn mở Trung Quốc bất ngờ chiếm gần 30% thị phần toàn cầu, thu hút startup Mỹ.
Người dùng smartphone hoang mang vì mã độc Albiriox có thể tự động chuyển tiền ngay trong lúc ngủ.
Atlas Eon 100 biến mã gien thành nơi lưu trữ dữ liệu vĩnh cửu, mở ra kỷ nguyên sinh học số.
Tsubame Archax, robot khổng lồ cao 4,5 mét, giá 3 triệu USD, khiến giới siêu giàu phát cuồng.
Apple gửi cảnh báo đến người dùng iPhone tại 80 quốc gia, trước nguy cơ phần mềm gián điệp tinh vi.
OpenAI tạm dừng dự án phụ, tập trung cải thiện ChatGPT, chuẩn bị phát hành mô hình 5.2 đáp trả Google.
Hãng Jolla quay lại thị trường với mẫu Jolla Phone mới có phần cứng hiện đại, thiết kế tháo rời pin và hệ điều hành Sailfish ưu tiên quyền riêng tư.
Mật khẩu lạ “kenboy00” bất ngờ xuất hiện trong top phổ biến nhất Việt Nam 2025, gây nhiều tò mò.
Từ 15/12, người dùng Việt có thể trải nghiệm Apple Fitness+ với giá chỉ 69.000 đồng/tháng.
DreamX bị phát hiện rò rỉ hơn 1 triệu ảnh “lột đồ” AI, nạn nhân gồm cả người thật và trẻ em.