Số hóa

Gmail tung vũ khí AI lợi hại tiện lợi cho người dùng

Thư ký ảo mang tên 'CC' vừa được phát hành cho Gmail sẽ tự động lục lọi Gmail và báo cáo lịch trình mỗi sáng.

Tuệ Minh

Sau nhiều tháng úp mở về khái niệm 'AI tác nhân' (agentic AI), Google vừa chính thức tung ra 'CC' - một công cụ thử nghiệm từ Google Labs với khả năng tự động 'lục lọi' vào dữ liệu cá nhân để lên kế hoạch làm việc cho người dùng Gmail mà không cần chờ lệnh.

Bắt đầu từ ngày 16.12, người dùng gói Google AI Ultra đã có thể trải nghiệm sớm CC, trong khi người dùng phổ thông có thể đăng ký danh sách chờ. Đây được xem là bước đi táo bạo của Google nhằm chuyển dịch từ chatbot thụ động (hỏi đâu trả lời đó) sang trợ lý chủ động (tự tìm việc để làm).

Gmail sắp có thêm AI tác nhân ngay trong hộp thư đến
Gmail sắp có thêm AI tác nhân ngay trong hộp thư đến

Không giống như ChatGPT hay Gemini nơi bạn phải mở ứng dụng và nhập câu lệnh (prompt), CC hoạt động âm thầm và đầy hữu ích trong hệ sinh thái Google. Được xây dựng trên mô hình Gemini tiên tiến, CC kết nối sâu với Gmail, Google Calendar và Google Drive.

Mỗi buổi sáng, thay vì phải tự mình rà soát hàng tá email hay lịch họp, bạn sẽ nhận được một email từ chính CC với tiêu đề 'Your Day Ahead'. Bản báo cáo này tự động tổng hợp:

Cảnh báo các cuộc họp sắp tới và xung đột lịch trình.
Lọc ra các email quan trọng có thể bị trôi.
Đính kèm sẵn các tài liệu Drive liên quan đến sự kiện trong ngày.
Đề xuất thứ tự ưu tiên công việc.

Người dùng có thể reply (trả lời) lại email của CC để yêu cầu chỉnh sửa, soạn thảo thư phản hồi hoặc hỏi thêm thông tin. Google gọi đây là trải nghiệm trợ lý nền (ambient assistant), giúp giảm tải gánh nặng ghi nhớ cho não bộ.

Email đầu ngày của CC gửi cho người dùng
Email đầu ngày của CC gửi cho người dùng

Dù được gắn mác là 'AI tác nhân', Google vẫn giới hạn quyền hạn của CC để đảm bảo an toàn. Hiện tại, CC tập trung vào việc tóm tắt, sắp xếp và hỗ trợ.

Hiện CC có thể làm hiểu ngữ cảnh, đề xuất nội dung, soạn nháp email. Bên cạnh đó, nó chưa thể tự động bấm nút gửi thư, tự ý dời lịch họp mà không hỏi ý kiến, hay thay thế hoàn toàn Google Tasks/Keep. Đại diện Google Labs khẳng định phạm vi này là có chủ đích nhằm giúp người dùng giảm 'quá tải nhận thức' chứ không phải để AI chiếm quyền kiểm soát cuộc sống.

Việc một AI tự động đọc email và lịch trình chắc chắn dấy lên lo ngại về bảo mật. Google Labs cam kết CC chỉ sử dụng dữ liệu từ Gmail, Calendar và Drive để phục vụ chính người dùng đó. Dữ liệu này tuyệt đối không được sử dụng để huấn luyện các mô hình AI cốt lõi của Google. Mọi hoạt động đều tuân thủ các quyền hạn bảo mật hiện có của tài khoản Google.

Sự xuất hiện của CC đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng là AI không còn là công cụ chúng ta phải nhớ để sử dụng, mà trở thành một phần vô hình, tự động vận hành trơn tru trong công việc hằng ngày.

Trải nghiệm trợ lỹ AI mới toanh của Gmail, giúp tự lên lịch trình vào mỗi sáng.
Google Blog
Link bài gốc
https://blog.google/technology/google-labs/cc-ai-agent/
#Gmail #Email #trợ lý AI #công việc #lên lịch

