Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Facebook gây sốc, chia sẻ link cũng có thể phải trả tiền

Số hóa

Facebook gây sốc, chia sẻ link cũng có thể phải trả tiền

Meta đang thử nghiệm tính phí người dùng khi chia sẻ đường link trên Facebook, chỉ miễn phí 2 link mỗi tháng nếu không đăng ký Meta Verified.

Thiên Trang (TH)
Facebook đang thử nghiệm một cơ chế mới gây nhiều tranh cãi khi giới hạn số đường link mà người dùng được chia sẻ miễn phí mỗi tháng.
Facebook đang thử nghiệm một cơ chế mới gây nhiều tranh cãi khi giới hạn số đường link mà người dùng được chia sẻ miễn phí mỗi tháng.
Theo The Guardian, những tài khoản chưa đăng ký Meta Verified chỉ được đăng tối đa hai liên kết ngoài, nếu muốn nhiều hơn phải trả phí.
Theo The Guardian, những tài khoản chưa đăng ký Meta Verified chỉ được đăng tối đa hai liên kết ngoài, nếu muốn nhiều hơn phải trả phí.
Thử nghiệm hiện chỉ áp dụng cho một nhóm nhỏ trang Facebook và hồ sơ ở chế độ Professional Mode dành cho nhà sáng tạo nội dung.
Thử nghiệm hiện chỉ áp dụng cho một nhóm nhỏ trang Facebook và hồ sơ ở chế độ Professional Mode dành cho nhà sáng tạo nội dung.
Meta cho biết động thái này nhằm khuyến khích người dùng đăng ký Meta Verified, gói dịch vụ có giá từ 9,99 bảng Anh mỗi tháng.
Meta cho biết động thái này nhằm khuyến khích người dùng đăng ký Meta Verified, gói dịch vụ có giá từ 9,99 bảng Anh mỗi tháng.
Dù các cơ quan báo chí chưa nằm trong diện thử nghiệm, giới xuất bản lo ngại tác động gián tiếp khi người dùng bị hạn chế chia sẻ link tin tức.
Dù các cơ quan báo chí chưa nằm trong diện thử nghiệm, giới xuất bản lo ngại tác động gián tiếp khi người dùng bị hạn chế chia sẻ link tin tức.
Thực tế, lưu lượng truy cập từ Facebook tới các trang tin đã giảm mạnh sau khi Meta giảm ưu tiên hiển thị nội dung báo chí từ năm 2023.
Thực tế, lưu lượng truy cập từ Facebook tới các trang tin đã giảm mạnh sau khi Meta giảm ưu tiên hiển thị nội dung báo chí từ năm 2023.
Theo chuyên gia truyền thông David Buttle, Meta đã chủ động rút lui khỏi lĩnh vực tin tức và chuyển sang ưu tiên nội dung giải trí, video ngắn.
Theo chuyên gia truyền thông David Buttle, Meta đã chủ động rút lui khỏi lĩnh vực tin tức và chuyển sang ưu tiên nội dung giải trí, video ngắn.
Việc tính phí chia sẻ link được xem là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Facebook đang tìm cách kiếm tiền từ phạm vi tiếp cận, thay vì phân phối miễn phí như trước.
Việc tính phí chia sẻ link được xem là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Facebook đang tìm cách kiếm tiền từ phạm vi tiếp cận, thay vì phân phối miễn phí như trước.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Facebook #chia sẻ link #Meta Verified #tính phí #truyền thông #mạng xã hội

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT