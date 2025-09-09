Hà Nội

Lê Hoàng Long - Phương Nam giảm cân đóng phim ‘Mưa đỏ’

Nguyễn Phương Nam và Lê Hoàng Long giảm khoảng 15kg để đóng phim điện ảnh Mưa đỏ.

Thu Cúc (tổng hợp)
Nguyễn Phương Nam đóng vai Tạ - người lính nông dân trong phim Mưa đỏ. Ảnh: FB Phương Nam.
Trên trang cá nhân, Phương Nam cho biết, anh giảm từ 78kg xuống 63kg vào tháng 11/2024 để nhập vai Tạ. Ảnh: FB Phương Nam.
“15kg không phải bằng lời nói, 15kg là cả một người bạn đồng hành. Từng cân nặng (1kg) rời khỏi cơ thể mang theo 4 ngày cố gắng: 78 tầng thang bộ, 4800 cái nhảy dây, 2 tiếng bơi lội, 20km đi/chạy bộ,”, Tạ của Mưa đỏ cho hay. Ảnh: FB Phương Nam.
Phương Nam gầy gò, rám nắng trên phim trường Mưa đỏ. Ảnh: FB Phương Nam.
Trước Mưa đỏ, Phương Nam sở hữu thân hình vạm vỡ, săn chắc. Ảnh: FB Phương Nam.
Theo Nhân Dân, trong Mưa đỏ, Lê Hoàng Long đóng Sen - một chàng lính đặc công dạn dày kinh nghiệm, sốc khi chứng kiến đồng đội lần lượt ra đi. Ảnh: FB Lê Hoàng Long.
Chia sẻ trên Vietnamnet, khi mới nhận vai Sen, Lê Hoàng Long nặng 82-83kg. Sau đó, anh giảm xuống 72kg.Ảnh: FB Lê Hoàng Long.
Để quay một cảnh, Lê Hoàng Long giảm xuống 67-68kg chỉ trong 2 ngày. Ảnh: Vietnamnet.
Sen của Mưa đỏ cao 1m82, nổi bật trong dàn diễn viên. Ảnh: FB Lê Hoàng Long.
