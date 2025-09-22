[INFOGRAPHIC] 5 viên kim cương đắt nhất mọi thời đại

Dù một số viên kim cương đạt mức giá kỷ lục tại các cuộc đấu giá, nhưng một số ít vẫn được coi là vô giá vì chúng có thể chưa bao giờ được bán hoặc định giá.
Chiếc siêu xe Ferrari 488 Pista Spider xuất hiện tại Hà Tĩnh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, xe thuộc sở hữu của vợ chồng đại gia Hoàng Kim Khánh.
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh và các chi nhánh trực thuộc kê khai được 6.694/7.980 hộ gia đình, cá nhân với hơn 800 ha đất nông nghiệp.
UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các sở, ngành, UBND các xã, phường thường xuyên kiểm tra, xử lý triệt để các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép.
Công ty CP Cảnh quan không gian xanh vừa bị Thuế tỉnh Quảng Trị cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn vì nợ thuế hơn 3,1 tỷ đồng.
Một hộ kinh doanh ở Ninh Bình bị xử phạt 45 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ xuất xứ, tịch thu tang vật vi phạm trị giá gần 300 triệu đồng.
Những ngày này, phố Thụy Khuê (Hà Nội) tấp nập người dân xếp hàng chờ mua bánh trung thu truyền thống, nhân viên làm việc không ngơi tay để phục vụ khách hàng.
Việc Sapo bị lộ dữ liệu theo thời gian thực, khiến nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ này không khỏi thắc mắc mình cần phải làm gì để đề phòng kẻ xấu lợi dụng?
Bánh trung thu "socola Dubai" độc lạ đang tạo nên cơn sốt cho mùa Trung thu năm nay.
Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường khiến nhiều người trầm trồ bởi sự hào phóng khi mua iPhone 17 tặng bạn bè, đối tác, những người thân thiết.
Rất nhiều tỷ phú đã trở thành cái tên quen thuộc trên toàn thế giới và đóng góp rất lớn vào sự tăng trưởng của nền kinh tế.
Chủ đầu tư dự án khu du lịch Sài Gòn – Bảo Ninh vừa bị Thuế Quảng Trị ra quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản số tiền hơn 38 tỷ đồng.
Trầm hương là một loại cây phổ biến trong ngành công nghiệp nước hoa và dược phẩm.
Được đặt tên là Original Birkin (chiếc Birkin nguyên bản), thiết kế này có nhiều điểm khác biệt với phiên bản Hermès Birkin hiện tại.
Khác với những chậu bonsai thông thường, ông Lê Thạnh (Quảng Nam) sở hữu hàng trăm chậu bonsai mọc ngược, có gốc được trả hàng trăm triệu.
Những loại gỗ này được đánh giá cao bởi vẻ ngoài đặc biệt, độ bền, sự khan hiếm.
Nhờ vẻ ngoài bóng bẩy, vạm vỡ và chất lượng giống vượt trội, chú trâu 34 tháng tuổi đã được trả giá 9 tỷ đồng ngay tại hội chợ.
3 người giàu nhất thế giới hiện nay có tổng giá trị tài sản lên tới hơn 1.000 tỷ USD.
Tin tặc khẳng định có khả năng lấy dữ liệu từ nền tảng Sapo theo thời gian thực và có thể bán thông tin hàng ngày!
Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan về hồ sơ quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến 2050.
Bánh trung thu lava socola tan chảy và cốm xào mới lạ, thu hút đông đảo giới trẻ, dẫn đến tình trạng "cháy hàng".
VNDirect dự kiến phát hành hơn 432 triệu cổ phiếu trong giai đoạn 2025–2026, nâng vốn điều lệ lên 19.546 tỷ đồng – mức cao nhất kể từ khi thành lập.