[INFOGRAPHIC] 3 sao Việt gây chú ý ở cuộc thi quốc tế

Nhiều người hâm mộ của cô nàng còn nói đùa rằng nếu mô hình 3D của Bảo Hân Helia mở bán thật thì với giá nào cũng phải mua.
Khi MV Anh em trước sau như một của Lâm Chấn Huy, Khánh Phương, Ưng Hoàng Phúc…vướng nghi vấn quảng cáo web cá độ, người trong cuộc đã lên tiếng.
Không hoạt động sôi nổi trong showbiz, hot girl Huỳnh Khánh Vy – bà xã Phan Mạnh Quỳnh luôn nhận được sự chú ý nhờ nhan sắc xinh đẹp và gu thời trang gợi cảm.
Midori Monet - mỹ nhân người Mỹ đăng quang Miss International Queen 2025 - Hoa hậu Chuyển giới Quốc 2025. Cô chuộng váy áo hở bạo trước khi giành vương miện.
Phương Linh chuộng diện áo khoét sâu hở ngực gợi cảm khi đi du lịch. Ông xã H'Hen Niê thể hiện sự khéo léo khi chăm con.
Vợ chồng Midu du lịch Hàn Quốc vào mùa thu. Bạch Lan Phương hạnh phúc bên Huỳnh Anh.
Dù đã bước sang tuổi U45, Hiền Thục vẫn giữ được gương mặt trẻ trung, làn da mịn màng cùng vóc dáng thon gọn đáng mơ ước.
2 mỹ nhân có biệt danh Huyền Baby và Hương Baby khiến dân mạng "chỉ biết ước" vì có cuộc sống quá đỗi giàu sang, hạnh phúc bên người chồng yêu chiều vợ.
Một khoảnh khắc của mỹ nhân đang hot ở 'Tử Chiến Trên Không' là Trâm Anh hẹn hò sao Vbiz hơn 11 tuổi được team qua đường bắt gặp đã thu hút sự chú ý từ netizen.
Trong chung kết Miss International Queen 2025 - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025, Hà Tâm Như giành danh hiệu á hậu 2, đại diện Mỹ đăng quang.
Bom (Thiên Minh) - con trai của Cát Phượng và chồng cũ Thái Hòa hiện tại cao 1m8, đóng phim Tử chiến trên không cùng bố.
Nguyễn Thanh Thảo vừa đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025. Cô sinh năm 2002 tại TP HCM.
Nguyễn Thanh Thảo vừa đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025. Cô sinh năm 2002 tại TP HCM.
Lệ Quyên mới đây khoe vóc dáng vừa tăng cân trong thiết kế bó sát. Cô nhận được lời khen nhờ đường cong thon gọn ở tuổi 44.
Ở tuổi 44 và đã trải qua sinh nở, ca sĩ Lệ Quyên vẫn khiến nhiều người trầm trồ với vóc dáng thon gọn đến bất ngờ.
Ở tuổi 43, Quang Vinh – “hoàng tử sơn ca” một thời của Vpop trở thành một vlogger du lịch, khám phá những địa điểm xa hoa, đắt đỏ trên khắp thế giới.
Đàm Thu Trang diện mốt 'giày lười tỷ phú', sử dụng trang phục cao cấp từ thương hiệu nổi tiếng khi xuống phố, ở nhà.
Không gian đám cưới của Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như đẹp như cổ tích. Cô dâu chú rể trao nhau lời thề nguyện ngọt ngào.
Quốc Trường thường xuyên bị trêu là 'ông hoàng tiệc cưới'. Mới đây, anh góp mặt trong hôn lễ của Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như.
23 người đẹp thi Miss International Queen - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025 sắp bước vào chung kết. Trước giờ G, lộ nhiều ứng viên tiềm năng cho vương miện.
Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, Đặng Thu Thảo không màng ánh hào quang. Cô kết hôn, sinh con, thi thoảng đăng tải hình ảnh gia đình.