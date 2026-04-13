Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mẫu 'súng ngoài hành tinh' của Trung Quốc sở hữu tốc độ 2000 viên/phút

Quân sự - Thế giới

Mẫu 'súng ngoài hành tinh' của Trung Quốc sở hữu tốc độ 2000 viên/phút

Súng Gauss là một dạng hỏa lực di động, với tốc độ bắn 2.000 viên đạn mỗi phút và sở hữu hình dáng, công nghệ như trên các phim về người ngoài hành tinh.

Tuệ Minh
Trung Quốc vừa khiến giới quan sát quân sự toàn cầu kinh ngạc khi hoàn thiện một loại vũ khí đã được phát triển trong nhiều năm. Vũ khí này hoạt động trên công nghệ điện từ vốn thường thấy trên các phim viễn tưởng về người ngoài hành tinh.
Trung Quốc vừa khiến giới quan sát quân sự toàn cầu kinh ngạc khi hoàn thiện một loại vũ khí đã được phát triển trong nhiều năm. Vũ khí này hoạt động trên công nghệ điện từ vốn thường thấy trên các phim viễn tưởng về người ngoài hành tinh.
Còn được gọi là súng Gauss, loại vũ khí này được mô tả là "súng lục ít gây sát thương hơn", có nòng dài 30 cm (12 inch), thiết kế nhẹ, dễ cầm bằng một tay và có đèn laser hỗ trợ ngắm bắn chính xác.
Còn được gọi là súng Gauss, loại vũ khí này được mô tả là "súng lục ít gây sát thương hơn", có nòng dài 30 cm (12 inch), thiết kế nhẹ, dễ cầm bằng một tay và có đèn laser hỗ trợ ngắm bắn chính xác.
Hệ thống này, được phát triển bởi Tập đoàn Công nghiệp Nam Trung Quốc, cũng bao gồm một màn hình tích hợp hiển thị trạng thái pin, số lượng đạn và chế độ bắn đã chọn.
Hệ thống này, được phát triển bởi Tập đoàn Công nghiệp Nam Trung Quốc, cũng bao gồm một màn hình tích hợp hiển thị trạng thái pin, số lượng đạn và chế độ bắn đã chọn.
Hộp tiếp đạn có thể tháo rời được gắn phía sau tay cầm trung tâm, cho phép hệ thống cuộn dây điện từ kéo dài dọc theo phần lớn thân súng và tăng khoảng cách gia tốc của viên đạn.
Hộp tiếp đạn có thể tháo rời được gắn phía sau tay cầm trung tâm, cho phép hệ thống cuộn dây điện từ kéo dài dọc theo phần lớn thân súng và tăng khoảng cách gia tốc của viên đạn.
"Với những cải tiến hơn nữa về sức mạnh và độ chính xác, những loại vũ khí này có thể được triển khai trong các hoạt động quân sự và thay thế súng cầm tay thông thường trong một số trường hợp nhất định," nhà bình luận quân sự Trương Học Phong nói với CCTV
"Với những cải tiến hơn nữa về sức mạnh và độ chính xác, những loại vũ khí này có thể được triển khai trong các hoạt động quân sự và thay thế súng cầm tay thông thường trong một số trường hợp nhất định," nhà bình luận quân sự Trương Học Phong nói với CCTV
“Khi công nghệ pin có mật độ năng lượng cao tiếp tục phát triển, vũ khí điện từ dự kiến ​​sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chiến tranh tương lai.” So với các phiên bản thử nghiệm trước đó, mẫu mới nhất được cho là sử dụng nòng súng dài hơn một chút và bắn ra các viên đạn lớn hơn, nặng hơn, tạo ra động năng lớn hơn.
“Khi công nghệ pin có mật độ năng lượng cao tiếp tục phát triển, vũ khí điện từ dự kiến ​​sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chiến tranh tương lai.” So với các phiên bản thử nghiệm trước đó, mẫu mới nhất được cho là sử dụng nòng súng dài hơn một chút và bắn ra các viên đạn lớn hơn, nặng hơn, tạo ra động năng lớn hơn.
Công suất đầu ra của nó có thể được điều chỉnh, cho phép người vận hành giảm mức năng lượng để sử dụng cho mục đích phi sát thương và có khả năng vô hiệu hóa mục tiêu mà không gây thương tích nghiêm trọng.
Công suất đầu ra của nó có thể được điều chỉnh, cho phép người vận hành giảm mức năng lượng để sử dụng cho mục đích phi sát thương và có khả năng vô hiệu hóa mục tiêu mà không gây thương tích nghiêm trọng.
Vũ khí này không tạo ra tia lửa đầu nòng hay khói, hoạt động với độ ồn thấp và không đẩy vỏ đạn ra ngoài — những đặc điểm này có thể cải thiện khả năng phù hợp cho các nhiệm vụ bí mật.
Vũ khí này không tạo ra tia lửa đầu nòng hay khói, hoạt động với độ ồn thấp và không đẩy vỏ đạn ra ngoài — những đặc điểm này có thể cải thiện khả năng phù hợp cho các nhiệm vụ bí mật.
Theo các nguồn tin, súng Gauss chủ yếu được thiết kế cho các ứng dụng phi sát thương, việc sử dụng rộng rãi hơn trong chiến đấu bị hạn chế bởi các giới hạn về năng lượng pin hiện tại.
Theo các nguồn tin, súng Gauss chủ yếu được thiết kế cho các ứng dụng phi sát thương, việc sử dụng rộng rãi hơn trong chiến đấu bị hạn chế bởi các giới hạn về năng lượng pin hiện tại.
Khi công nghệ pin tiếp tục phát triển, các hệ thống như vậy có thể đảm nhận vai trò mở rộng trong các kế hoạch quân sự tương lai và, trong một số trường hợp, bổ sung hoặc thay thế vũ khí thông thường.
Khi công nghệ pin tiếp tục phát triển, các hệ thống như vậy có thể đảm nhận vai trò mở rộng trong các kế hoạch quân sự tương lai và, trong một số trường hợp, bổ sung hoặc thay thế vũ khí thông thường.
Loại súng điện từ được Trung Quốc quan tâm phát triển hơn 5 năm.
Tuệ Minh
SCMP, CCTV
#Vũ khí điện từ Trung Quốc #Súng Gauss hiện đại #Công nghệ quân sự tiên tiến #Vũ khí phi sát thương #Ứng dụng chiến tranh tương lai #Phát triển vũ khí mới

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT