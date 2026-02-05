Hà Nội

Xã hội

Hướng dẫn cách khai báo tình trạng phương tiện trên ứng dụng VNeTraffic

Hệ thống sẽ cập nhật tình trạng phương tiện để tra soát và thông báo cho chủ tài khoản VNeTraffic thực hiện các thủ tục thu hồi biển số, đăng ký xe.

Thiên Tuấn

Ngày 5/2, Cục CSGT cho biết, đơn vị vừa bổ sung tiện ích khai báo tình trạng phương tiện trên ứng dụng VNeTraffic, qua đó giúp người dân thuận tiện hơn trong việc kết nối thông tin phương tiện do mình đứng tên chủ sở hữu.

Tiện ích mới này còn giúp tăng cường hiệu quả làm sạch dữ liệu phương tiện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân.

vneid-1749460409838509128749.jpg

Theo đó, tiện ích này dành cho người có phương tiện do mình đứng tên trên giấy đăng ký xe đã bán, cho, tặng... nhưng chưa thu hồi biển số (hoặc sang tên, chuyển chủ), hay bị mất cắp nhưng chưa trình báo) mà có tài khoản VNeTraffic mức độ 2.

Để khai báo tình trạng của xe, chủ tài khoản VNeTraffic thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập VNetraffic, chọn mục "Ví giấy tờ"

Bước 2: Chọn mục "Giấy đăng ký xe" và nhập passcode

Bước 3: Nhấn nút "Xác nhận thông tin" màu đỏ góc dưới bên phải

Bước 4: Chọn loại xe, biển số xe

Cục CSGT lưu ý, với xe mình không đứng tên thì chọn báo thừa; xe có đứng tên nhưng chưa có trong hệ thống thì chọn báo thiếu. Với xe đã bán, cho tặng nhưng chưa sang tên, thu hồi biến số thì chọn xe thuộc sở hữu của tôi. Còn xe đã mua, được cho tặng nhưng chưa làm thủ tục sang tên mình thì chọn phương tiện được cho/tặng nhưng chưa sang tên.

Bước 5: Chọn các thông tin đúng ở mục tình trạng phương tiện rồi tick vào xác nhận.

Sau khi chủ xe khai báo, hệ thống sẽ cập nhật tình trạng phương tiện, tiến hành tra soát và thông báo cho chủ tài khoản VNeTraffic thực hiện các thủ tục đối với phương tiện (thu hồi biển số, đăng ký xe…) theo quy định.

Trong thời gian chưa liên hệ và hoàn tất thủ tục chuyển nhượng chính thức, người đó vẫn là chủ xe hợp pháp đứng tên phương tiện và phải chịu trách nhiệm đối với các vấn đề liên quan đến chiếc xe.

