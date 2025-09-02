Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hùng tráng cuộc diễu binh trên biển lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam

Cuộc diễu binh trên biển với sự góp mặt của các biên đội tàu chiến, tàu ngầm tối tân khẳng định sức mạnh làm chủ vùng biển, vùng trời của Tổ quốc.

Bảo Giang
z6968171385536-63d3843f6d2b132f0a9116705e8ff2eb.jpg
Trong đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễu binh trên biển, gồm các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, Kiểm ngư, Không quân hải quân...
gen-h-tau-bien.jpg
Lễ diễu binh trên biển diễn ra tại căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa), hình ảnh được truyền về màn hình chính tại quảng trường Ba Đình.
z6968171595549-c3391887861fbfa63892377b135ba90e.jpg
Cuộc diễu binh trên biển với sự góp mặt của các biên đội tàu chiến, tàu ngầm tối tân có khả năng tác chiến dài ngày, được trang bị tên lửa, ngư lôi, vũ khí công nghệ cao… khẳng định sức mạnh làm chủ vùng biển, vùng trời của Tổ quốc.
z6968171835953-1d2b4d86c27ff1975cf1aef4e3730f90.jpg
Tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 của Hải quân nhân dân Việt Nam là hệ tàu có tốc độ cơ động nhanh, tầm hoạt động rộng và có khả năng chịu được sóng cấp 12. Tàu có thể độc lập tác chiến hoặc hiệp đồng tác chiến cùng các lực lượng khác để tiêu diệt các mục tiên trên biển, trên không, trên bờ.
z6968171812039-bddf251b5e7afd6c56c441503a9814c6.jpg
Tàu hộ vệ chống ngầm lớp 159, là loại tàu có khả năng cơ động và sức mạnh hỏa lực lớn, như: pháo AK726, giàn phóng ngư lôi, giàn phóng bom phản lực... Tàu có lượng giãn nước lớn, vận tốc lớn nhất đạt 24 hl/h; tàu có thể độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến với các lực lượng; được sử dụng để tìm kiếm, tiêu diệt tàu ngầm và các mục tiêu ngầm của đối phương; chống ngầm cho tàu mặt nước, tàu ngầm của ta.
z6968171737645-d05a2d881692071435728f31935db339.jpg
Tàu ngầm Kilo 636 là hệ tàu ngầm điezen-điện hiện đại, được mệnh danh là “Hố đen trong lòng đại dương”, niềm tự hào của Hải quân nhân dân Việt Nam, biểu tượng sức mạnh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Tàu ngầm Kilo 636 được trang bị tên lửa hiện đại có thể tiêu diệt các mục tiêu trên bờ, trên biển; có khả năng vòng tránh hỏa lực phòng không của đối phương trên quỹ đạo chung và tự động tìm và tiêu diệt mục tiêu chính xác.
z6968171664674-eb398aafcc08a1b4b32daa09a3638eae.jpg
Tàu tuần tra đa năng của Cảnh sát biển Việt Nam được trang bị các loại vũ khí, trang bị hiện đại, cho phép hoạt động độc lập dài ngày, trong mọi điều kiện thời tiết; kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống trên biển; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và nhiệm vụ đối ngoai quốc phòng; trực tiếp đấu tranh với tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
z6968171446943-ab0b4a6e02328b2af4b0fc3490e813ce.jpg
Biên đội tàu Bộ đội Biên phòng tham gia diễu binh trên biển.
z6968171505077-126bd6d6216e1c8f267797f4eadfdc00.jpg
Biên đội tàu Hải đội dân quân thường trực tham gia diễu binh trên biển.
tau-ho-ve-ten-lua-lythaito.jpg
Tàu hộ vệ tên lửa Lý Thái Tổ.
tau-ho-ve-ten-lua-dinh-tien-hoang.jpg
Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng.
z6968178251711-519e0984b57f92f47ccc7ec8f4a9304f.jpg
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh - TMT Quân chủng Hải quân, Chỉ huy các lực lượng diễu binh trên biển.
#diễu binh trên biển Việt Nam #quốc khánh 80 năm Việt Nam #lực lượng Hải quân Việt Nam #tàu chiến tối tân Việt Nam #tàu ngầm Kilo 636 Việt Nam #sức mạnh quân sự biển Việt Nam

Bài liên quan

Video

Không khí rộn ràng trên khắp các tuyến đường trước Đại lễ A80

Chỉ ít giờ nữa sẽ diễn ra lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh, người dân trên khắp các tuyến đường đang cùng chờ đợi và hòa ca trong niềm vui sướng.

Xem chi tiết

Xã hội

Người dân ngủ trên vỉa hè chờ xem diễu binh

Tối ngày 1/9, nhiều người dân tranh thủ chợp mắt trên vỉa hè chờ đến sáng 2/9 để xem diễu binh, diễu hành A80.

kto-tl_ngu1.jpg
Tối ngày 1/9, hàng nghìn người dân trải bạt, chiếu và nằm ngủ trên vỉa hè chờ đến sáng để xem diễu binh, diễu hành.
kto-tl_ngu2.jpg
Những giấc ngủ ngắn giúp người dân nạp lại năng lượng.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới