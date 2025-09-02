Hùng tráng cuộc diễu binh trên biển lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam

Không khí rộn ràng trên khắp các tuyến đường trước Đại lễ A80
Chỉ ít giờ nữa sẽ diễn ra lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh, người dân trên khắp các tuyến đường đang cùng chờ đợi và hòa ca trong niềm vui sướng.
Người dân ngủ trên vỉa hè chờ xem diễu binh
Tối ngày 1/9, nhiều người dân tranh thủ chợp mắt trên vỉa hè chờ đến sáng 2/9 để xem diễu binh, diễu hành A80.
Người dân “xí chỗ” chờ ngắm xe tăng tại nút giao Nguyễn Tri Phương – Cửa Bắc
Tại nút giao Nguyễn Tri Phương – Cửa Bắc, từng dòng người đổ về, chọn cho mình vị trí đẹp để chờ ngắm dàn khí tài quân sự trong lễ diễu binh, diễu hành.
Tràng Thi – Tràng Tiền kín chỗ, người dân đổ về chờ xem diễu binh 2/9
Trước giờ G lễ diễu binh, diễu hành 2/9, phố Tràng Thi – Tràng Tiền ken đặc người, từng mét vỉa hè kín chỗ, người dân chen chân giữ chỗ đẹp từ trưa 1/9.
"Khối yêu nước" đổ về chật kín đường Trần Phú, Hùng Vương chờ xem diễu binh
Lúc 11h30 rất đông người dân đã đổ về đường Trần Phú, Hùng Vương (Hà Nội) để chờ xem các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua vào sáng ngày 2/9.
Trực tiếp: Các đoàn diễu binh tiến vào lễ đài
Sau lễ khai mạc Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, các đoàn diễu binh lần lượt tiến qua Quảng trường Ba Đình trong tiếng nhạc, cờ hoa rực rỡ.
Dòng người ùn ùn đổ về đường Hùng Vương, Nguyễn Thái Học chờ xem diễu binh
Hàng dài người dân từ khắp nơi đã đổ về khu vực đường Hùng Vương, Nguyễn Thái Học chờ xem diễu binh, diễu hành A80.
Người dân xếp hàng từ sáng 1/9 trên phố Hàng Cháo chờ xem diễu binh A80
Từ sáng sớm 1/9, nhiều người dân, du khách đã xếp hàng tại phố Hàng Cháo để chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9.
Người dân trên đường Kim Mã – Liễu Giai quyết tâm xuyên đêm giữ chỗ
20h50 ngày 1/9, khu vực đường Kim Mã – Liễu Giai (Hà Nội) rộn ràng dòng người đổ về để chờ xem diễu binh, diễu hành 2/9.
Người dân tập trung đông kín ở nút giao Tràng Thi chờ xem diễu binh A80
Từ 6h sáng ngày 1/9, tại khu vực nút giao Thợ Nhuộm - Tràng Thi - Cửa Nam người dân đã ngồi đông kín chờ xem diễu binh, diễu hành vào sáng 2/9.
Người dân ăn nhanh trên vỉa hè phố Sơn Tây chờ xem diễu binh
Để giữ chỗ đẹp chờ xem lễ diễu binh, diễu hành vào sáng ngày 2/9, nhiều người tranh thủ ăn uống ngay trên vỉa hè phố Sơn Tây (Hà Nội) vào tối ngày 1/9.