Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Điều gì xảy ra, khi các cây xăng trên không của Mỹ liên tục bị tổn thất?

Bảy máy bay tiếp dầu trên không bị tổn thất, khiến các hoạt động chiến đấu không quân tầm xa trong chiến dịch tấn công Iran của Mỹ, bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Báo chí Mỹ đang đưa tin về hậu quả vụ tấn công của Iran vào căn cứ quân sự Prince Sultan ở Ả Rập Xê Út. Theo tờ Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ, tổng cộng năm máy bay tiếp nhiên liệu trên không của Không quân Mỹ, đã bị hư hại trong vụ tấn công. WSJ cho biết không có quân nhân Mỹ nào bị thương, nhưng các máy bay tiếp liệu này sẽ cần phải được sửa chữa.
Trước đó, hai máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 đã "va chạm" vào nhau, khiến một chiếc bị rơi xuống lãnh thổ Iraq và chiếc còn lại phải hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ không quân Ben Gurion của Israel, sau khi thông báo về tình huống khẩn cấp ở trên không.
Dữ liệu theo dõi hàng không cho thấy máy bay đáp xuống Israel là biến thể KC-135RT và các bức ảnh cho thấy phần đuôi máy bay bị hỏng nghiêm trọng. Hiện Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay tiếp dầu KC-135 gặp nạn tại Iraq đã thiệt mạng.
Theo báo cáo của tờ The Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, không quân Mỹ mất số lượng máy bay tiếp liệu lớn như vậy. Hiện tại, việc không thể sử dụng số máy bay tiếp liệu này, đặt ra câu hỏi về hiệu quả của chiến dịch tiếp tục của Mỹ chống lại Iran - ít nhất là trong ngắn hạn.
Trong khi sự cố của “các trạm xăng bay” của Không quân Mỹ vẫn chưa được giải quyết, thì Hải quân Mỹ cũng gặp phải một sự cố, khi một máy bay chiến đấu F/A-18F, đã gặp nạn khi hạ cánh xuống tàu sân bay USS Abraham Lincoln, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ném bom ở Iran.
Chiếc tiêm kích hạm F/A-18F đã mất kiểm soát, vượt quá boong tàu và rơi xuống biển, nhưng phi công kịp phóng dù và đã được cứu sống. Các nhà phân tích tin rằng, các hoạt động quân sự cường độ cao đã làm căng thẳng các phi công Mỹ.
Một lý do khác gây căng thẳng cho các phi công Mỹ, là họ không chắc chắn liệu Iran có còn năng lực tên lửa phòng không hay không? Theo hãng tin CNN của Mỹ, đưa tin ngày 19/3, cho biết một máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ đã bị trúng hỏa lực nghi là của Iran và phải hạ cánh khẩn cấp.
Vào ngày 13/3, các thông tin cho biết, Iran đã tiếp tục tấn công một căn cứ của Mỹ ở Ả Rập Xê Út, trong khi lực lượng Mỹ đang cố gắng tháo dỡ các bộ phận của một trạm radar bị hư hại trong một cuộc tấn công trước đó. Ban đầu, Iran sử dụng UAV tự sát và sau đó là tên lửa trong cuộc tấn công. Có báo cáo về thiệt hại đối với vũ khí, khí tài của Mỹ, nhưng chi tiết cụ thể không được tiết lộ.
Nếu các máy bay chiến đấu chiến thuật của không quân Mỹ và Israel, hoạt động trong điều kiện giữ bí mật cao, thì các máy bay tiếp nhiên liệu và máy bay cảnh báo sớm phía sau cần kích hoạt bộ phát đáp dân sự để tránh va chạm và tuân thủ kiểm soát không lưu. Chính “gót chân Asin”, cho phép thế giới bên ngoài ước tính sơ bộ hoạt động của các máy bay này.
Theo phần mềm ứng dụng theo dõi chuyến bay Flightradar24, từ 14h đến 20h giờ địa phương ngày 6/3, bảy máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 của Mỹ đã cất cánh và hạ cánh tại sân bay Quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv. Đường bay của các máy bay này đã bị lộ trên khu vực phía bắc Vịnh Ba Tư.
Trong điều kiện bình thường, các máy bay này lẽ ra phải cất cánh từ Căn cứ Không quân Muwafak Salti của Jordan, gần hơn với phía bắc Vịnh Ba Tư, để thực hiện nhiệm vụ.
Căn cứ này được trang bị tốt, có đường băng rộng và dài, và không bị ảnh hưởng bởi máy bay dân sự. Mặt khác, sân bay quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv là sân bay lưỡng dụng quân sự và dân sự, với đường băng rất bận rộn; thực tế không thuận lợi cho việc cất cánh và hạ cánh nhanh chóng của máy bay quân sự.
Tuy nhiên, quân đội Mỹ đã chọn điều động máy bay tiếp nhiên liệu đến sân bay quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv, điều này cũng chứng tỏ cuộc phản công của Iran đã có hiệu quả.
Có thể trong tình hình hiện tại, Quân đội Mỹ không còn đảm bảo an ninh cho căn cứ không quân Mowafak Salti, vì hệ thống radar THAAD tại căn cứ này đã bị phá hủy, và các máy bay tiếp nhiên liệu buộc phải rời đi.
Sân bay quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv cách Vịnh Ba Tư khoảng 1.500 km. Một máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 bay với tốc độ 800 km/h sẽ mất gần bốn giờ cho chuyến bay khứ hồi, tiêu thụ gần 40 tấn nhiên liệu, tương đương với lượng nhiên liệu của bốn đến năm máy bay chiến đấu F-15.
Nếu máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ có thể cất cánh từ các căn cứ trong vòng 300 km quanh Iran, chẳng hạn như Al Udeid, Zafra và Ali Salim, chúng có thể tăng gần gấp đôi số lượng máy bay chiến đấu xâm nhập không phận Iran, hoặc giảm 50% số chuyến bay tiếp nhiên liệu.
Tuy nhiên, các cuộc tấn công liên tục của Iran, đã buộc máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ phải hạn chế triển khai gần đó, ảnh hưởng đến hiệu quả của các cuộc không kích của Mỹ. Cùng với đó là các cuộc giao tranh cường độ cao liên tục, đã làm phi công không quân hải quân và không quân Mỹ căng thẳng, dẫn đến nhiều tai nạn đáng tiếc. Như vậy có thể thấy, Iran không phải là đối thủ "dễ nhằn" đối với Mỹ.
Tiến Minh (T/h)
#máy bay tiếp dầu trên không #KC-135 #không quân Mỹ #máy bay tiếp dầu Mỹ đâm nhau #xung đột Iran Mỹ #iran tấn công căn cứ quân sự Mỹ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

Loa thông minh biến thành gián điệp

Loa thông minh biến thành gián điệp

Loa thông minh có thể bị hacker chiếm quyền, âm thầm nghe lén và thu thập dữ liệu cá nhân, biến thiết bị quen thuộc thành mối nguy an ninh trong gia đình.