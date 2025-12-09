Hà Nội

'Hot girl trứng rán' chăm chỉ khoe con gái, thần thái rạng rỡ từ khi có em bé

Cộng đồng trẻ

'Hot girl trứng rán' chăm chỉ khoe con gái, thần thái rạng rỡ từ khi có em bé

Kể từ khi chào đón thành viên mới, nhan sắc và thần thái của Trần Thanh Tâm được nhận xét ngày càng thăng hạng, tỏa ra niềm hạnh phúc rạng ngời của người mẹ.

Trầm Phương
Trần Thanh Tâm là hot girl từng gây bão mạng xã hội với câu nói viral "Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ...". Cuộc sống của cô có nhiều thay đổi lớn kể từ khi kết hôn và đặc biệt là sinh em bé. (Ảnh: IGNV)
Trần Thanh Tâm là hot girl từng gây bão mạng xã hội với câu nói viral "Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ...". Cuộc sống của cô có nhiều thay đổi lớn kể từ khi kết hôn và đặc biệt là sinh em bé. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Thanh Tâm đã chia sẻ một bộ ảnh nghệ thuật vô cùng ngọt ngào bên con gái. Trong những bức ảnh, hai mẹ con diện trang phục tông trắng tinh khôi. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Thanh Tâm đã chia sẻ một bộ ảnh nghệ thuật vô cùng ngọt ngào bên con gái. Trong những bức ảnh, hai mẹ con diện trang phục tông trắng tinh khôi. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng xuất hiện với mái tóc đen dài, trang điểm nhẹ nhàng, khoe trọn vẻ đẹp trưởng thành và tươi tắn của một "mẹ bỉm sữa" sau sinh. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng xuất hiện với mái tóc đen dài, trang điểm nhẹ nhàng, khoe trọn vẻ đẹp trưởng thành và tươi tắn của một "mẹ bỉm sữa" sau sinh. (Ảnh: IGNV)
Em bé được mẹ chăm chút diện váy bồng bềnh, điệu đà, lúc đội mũ hoa, lúc cài voan như một nàng công chúa thực thụ. Đặc biệt, khoảnh khắc em bé mở to mắt, cười tươi hoặc có biểu cảm ngạc nhiên đáng yêu khi nhìn mẹ đã tạo nên những bức ảnh vô cùng sống động. (Ảnh: IGNV)
Em bé được mẹ chăm chút diện váy bồng bềnh, điệu đà, lúc đội mũ hoa, lúc cài voan như một nàng công chúa thực thụ. Đặc biệt, khoảnh khắc em bé mở to mắt, cười tươi hoặc có biểu cảm ngạc nhiên đáng yêu khi nhìn mẹ đã tạo nên những bức ảnh vô cùng sống động. (Ảnh: IGNV)
Khoảnh khắc Thanh Tâm cười rạng rỡ nhìn con hay ánh mắt dịu dàng trao nhau giữa hai mẹ con đã cho thấy niềm hạnh phúc viên mãn mà cô đang tận hưởng. Kèm theo bộ ảnh là chú thích đầy xúc động của Thanh Tâm: "Cuộc sống của mẹ hạnh phúc hơn khi có em".(Ảnh: IGNV)
Khoảnh khắc Thanh Tâm cười rạng rỡ nhìn con hay ánh mắt dịu dàng trao nhau giữa hai mẹ con đã cho thấy niềm hạnh phúc viên mãn mà cô đang tận hưởng. Kèm theo bộ ảnh là chú thích đầy xúc động của Thanh Tâm: "Cuộc sống của mẹ hạnh phúc hơn khi có em".(Ảnh: IGNV)
Kể từ khi tổ chức đám cưới với chồng CEO Mai Thiên Ân đến lúc sinh con, Trần Thanh Tâm nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc. (Ảnh: IGNV)
Kể từ khi tổ chức đám cưới với chồng CEO Mai Thiên Ân đến lúc sinh con, Trần Thanh Tâm nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc. (Ảnh: IGNV)
Sự thay đổi lớn nhất mà người hâm mộ nhận thấy chính là thần thái của Thanh Tâm. Dù trải qua quá trình sinh nở, cô vẫn giữ được vóc dáng và gương mặt tươi tắn. (Ảnh: IGNV)
Sự thay đổi lớn nhất mà người hâm mộ nhận thấy chính là thần thái của Thanh Tâm. Dù trải qua quá trình sinh nở, cô vẫn giữ được vóc dáng và gương mặt tươi tắn. (Ảnh: IGNV)
Cô trở nên đằm thắm, dịu dàng hơn, tỏa ra nguồn năng lượng tích cực và hạnh phúc rõ rệt của một người mẹ. Chính niềm vui và sự viên mãn trong cuộc sống gia đình bên chồng và con gái đã trở thành "bí quyết" giúp cô rạng rỡ và xinh đẹp hơn bao giờ hết. (Ảnh: IGNV)
Cô trở nên đằm thắm, dịu dàng hơn, tỏa ra nguồn năng lượng tích cực và hạnh phúc rõ rệt của một người mẹ. Chính niềm vui và sự viên mãn trong cuộc sống gia đình bên chồng và con gái đã trở thành "bí quyết" giúp cô rạng rỡ và xinh đẹp hơn bao giờ hết. (Ảnh: IGNV)
Trong khoảng thời gian mang thai, Thanh Tâm từng khiến nhiều người hâm mộ lo lắng khi có khoảng thời gian để lộ tình trạng tinh thần bất ổn. Cô nàng được nhiều người nhận xét là nhạy cảm, mau nước mắt hơn. (Ảnh: IGNV)
Trong khoảng thời gian mang thai, Thanh Tâm từng khiến nhiều người hâm mộ lo lắng khi có khoảng thời gian để lộ tình trạng tinh thần bất ổn. Cô nàng được nhiều người nhận xét là nhạy cảm, mau nước mắt hơn. (Ảnh: IGNV)
Trong suốt thời gian mang thai và sinh em bé, Trần Thanh Tâm luôn được ông xã Mai Thiên Ân chăm sóc và cưng chiều hết mực. (Ảnh: IGNV)
Trong suốt thời gian mang thai và sinh em bé, Trần Thanh Tâm luôn được ông xã Mai Thiên Ân chăm sóc và cưng chiều hết mực. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
