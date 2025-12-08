Huyền 2k4 gợi cảm tràn màn hình với váy ngủ mỏng manh

Nổi tiếng là một trong những hot girl sở hữu phong cách táo bạo, Huyền 2k4 mới đây đã gây chú ý với loạt ảnh đón Giáng Sinh đầy gợi cảm.
Thị trường ôtô tháng 12/2025 chứng kiến cuộc đua giảm giá ở phân khúc gầm cao trên 1 tỷ đồng. Hyundai Palisade, SantaFe, Ford Ranger và Honda CR-V đều giảm giá.
Sau khi nhiều tuyến phố tại Hà Nội được cải tạo vỉa hè, hàng loạt cây xanh trồi gốc, lộ rễ, tiềm ẩn nguy cơ nghiêng đổ.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ được cấp trên tạo điều kiện, có không gian phát triển và gia đình thuận hòa.
Biệt thự nhà vườn của chồng Á hậu Hương Ly có diện tích rộng rãi, cây cổ thụ tiền tỷ, hồ cá Koi và cầu đỏ đẹp như phim.
Nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My mừng tuổi 63, khoe nhan sắc trẻ trung. Hồ Ngọc Hà mặc sang chảnh đi sự kiện, nhận 'mưa' lời khen từ các fan.
Các nhà khảo cổ học tìm thấy bộ hài cốt mang chiếc ủng 500 năm tuổi ở sông Thames. Cảnh tượng này khiến các nhà khảo cổ học vô cùng ngạc nhiên.
Bùa hộ mệnh có niên đại 2.800 năm tuổi đã được tìm thấy ở Gaziantep. Có nhiều hình động vật ở mặt trước và mặt sau của chiếc bùa này.
Bảo Khuyên Susan vừa khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' khi tung ra bộ ảnh mới, khoe trọn thần thái cuốn hút và vẻ đẹp táo bạo dưới ánh hoàng hôn lãng mạn.
Khánh Vân thực hiện bộ ảnh kỷ niệm 6 năm giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Loạt ảnh do Nguyễn Long - chồng nàng hậu ghi lại.
Còn trẻ tuổi, nhưng vì nghiện rượu và không chịu làm ăn, Khánh đã giả vờ thuê xe ôm rồi ra tay hạ sát người lái xe già để cướp tài sản.
Một chiếc hũ đất sét chứa 254 đồng tiền xu cổ bất ngờ được tìm thấy trong tàn tích Nhà thờ Hồi giáo Khirki, khơi dậy làn sóng tò mò về bí ẩn khảo cổ.
Theo nghiên cứu, trăn Anaconda đạt kích thước khủng từ cách đây 12 triệu năm. Từ đó đến nay, loài trăn này không thay đổi kích thước.
Huawei ra mắt Smart Hanhan - thú cưng AI đầu tiên với khả năng giao tiếp và cảm xúc ấn tượng.
Belarus vừa nhận thêm lô hệ thống phòng không tầm ngắn Tor M2K do Nga cấp. Việc cung cấp này củng cố vai trò của Belarus trong mạng lưới phòng không chung.
Sự kiện ra mắt robot hình người tích hợp AI tại Moscow trở thành trò cười khi sản phẩm ngã nhào.
Trong tháng cuối năm, 3 con giáp này giữ vững tinh thần và tận dụng thời cơ để tăng thu nhập, dễ dàng trở thành triệu phú ẩn mình trong tháng 12.
Khai quật thành phố cổ Lystra của Anatolia, nơi lịch sử và đức tin hội tụ, các chuyên gia tiết lộ một sự thật bất ngờ.
Đại tướng Syrskyi tuyên bố, Pokrovsk vẫn chưa bị chiếm, còn Myrnohrad vẫn đang chiến đấu; trong khi Nga cho rằng, hồi kết đã gần kề ở Pokrovsk – Mirnograd.
Xưởng rượu vang và dòng chữ khắc thuộc về một người giàu có thuộc tộc người Samari được phát hiện ở Israel.
Sinh trắc học tiện lợi nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bảo mật, dễ bị giả mạo và lạm dụng.