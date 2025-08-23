Hà Nội

YuGi Kiều Oanh "chơi lớn" với màn cosplay thành tiếp viên hàng không

Cộng đồng trẻ

YuGi Kiều Oanh "chơi lớn" với màn cosplay thành tiếp viên hàng không

YuGi Kiều Oanh, nữ streamer và cosplayer nổi tiếng, lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng xôn xao với bộ ảnh cosplay tiếp viên hàng không đầy táo bạo.

Trầm Phương
YuGi Kiều Oanh là một trong những gương mặt gây ấn tượng trong cộng đồng cosplay với những màn hóa thân thành các nhân vật, hình tượng khác nhau. Sở hữu trang cá nhân có hơn 97.000 người theo dõi, mỗi lần cô nàng đăng tải hình ảnh đều thu hút rất nhiều sự chú ý. (Ảnh: FBNV)
Mới đây, nữ coser này lại khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" với màn hóa thân thành nữ tiếp viên hàng không đầy nóng bỏng và cuốn hút. (Ảnh: FBNV)
Trong bộ ảnh, YuGi diện trang phục tiếp viên hàng không truyền thống với áo sơ mi trắng và chân váy bút chì màu xanh navy. (Ảnh: FBNV)
Cô khéo léo biến tấu chiếc áo bằng cách thắt nút, tạo điểm nhấn khoe trọn vòng eo săn chắc. (Ảnh: FBNV)
Điểm đặc biệt của bộ trang phục này còn là chiếc mũ và khăn quàng cổ, kết hợp cùng đôi tất trắng cao quá gối với họa tiết dây đan độc đáo, tôn lên đôi chân thon dài và tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa gợi cảm. (Ảnh: FBNV)
Bộ ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận về nhiều phản ứng khác nhau. Nhiều người xuýt xoa trước nhan sắc cũng như thân hình "cực phẩm" của Yugi, bên cạnh đó một số khác bày tỏ nghi ngờ, cho rằng cô nàng đã chỉnh ảnh hơi "quá tay". (Ảnh: FBNV)
Yugi Kiều Oanh là một cái tên không còn xa lạ trong cộng đồng game thủ và streamer Việt Nam. Không chỉ vậy, cô nàng còn là một coser với nhiều màn hóa thân độc đáo, ấn tượng. (Ảnh: FBNV)
Ban đầu, YuGi được biết đến với phong cách dễ thương, trong sáng khi chuyên stream các tựa game như Liên Quân Mobile. (Ảnh: FBNV)
Tuy nhiên, thời gian gần đây, cô đã có sự chuyển mình ngoạn mục, theo đuổi hình tượng trưởng thành, quyến rũ và đầy táo bạo. (Ảnh: FBNV)
Sự thay đổi này đã giúp cô thu hút thêm một lượng lớn người hâm mộ, đồng thời cũng nhận về một số ý kiến trái chiều. (Ảnh: FBNV)
