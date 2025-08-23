Cựu hot girl Hà Thành khoe bóng lưng trần nuột nà ở tuổi 32

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Diện thiết kế váy lụa tôn dáng, nàng hot girl Hà thành đình đám một thời SunHT khoe bóng lưng trần nuột nà, toát lên vẻ đẹp trưởng thành, quyến rũ.

Tên tuổi của SunHT (Đoàn Nhật Minh) không còn xa lạ với giới trẻ, đặc biệt là những người từng biết đến cô với danh xưng "hot girl Hà Thành" một thời. (Ảnh: IGNV)
Dù đã bước sang tuổi 32, SunHT vẫn giữ được sức hút nhất định và liên tục làm mới hình ảnh của mình. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, cô nàng lại tiếp tục gây ấn tượng với một bộ ảnh đầy chất thơ, khoe trọn vẻ đẹp trưởng thành và quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, SunHT diện một chiếc đầm lụa màu vàng rực rỡ, thiết kế hở lưng đầy tinh tế, tôn lên vóc dáng mảnh mai và tấm lưng trần nuột nà, gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng tạo dáng tự nhiên, có lúc quay lưng bước đi, có lúc tựa vào lan can suy tư, để lộ đường cong cuốn hút với thần thái sang chảnh ngút ngàn. (Ảnh: IGNV)
Ở tuổi 32, SunHT vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, cuốn hút. Nét đẹp của cô giờ đây không chỉ đơn thuần là vẻ đáng yêu ngày nào mà còn pha lẫn sự chín chắn, đằm thắm. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh lần này đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ với vẻ đẹp không tuổi của cô và phong cách thời trang luôn hợp thời, giúp SunHT luôn nổi bật giữa dàn người đẹp. (Ảnh: IGNV)
Có thể thấy, dù không còn hoạt động sôi nổi như trước nhưng SunHT vẫn là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng nhất định.(Ảnh: IGNV)
Với gương mặt khả ái cùng nước da trắng sáng, Sun HT được nhận xét là thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ. Mẹ của Sun HT từng là hoa khôi tại Nam Định (nay là Ninh Bình). (Ảnh: IGNV)
Với thân hình thon gọn cùng số đo 3 vòng quyến rũ, Sun HT tự tin khoe trọn đường cong với những thiết kế cắt xẻ gợi cảm nhưng không phản cảm. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
