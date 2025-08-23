Hà Nội

Tiktoker Xuân Ca "chiêu đãi" fan bộ ảnh trong không gian đậm chất Nhật Bản

Cộng đồng trẻ

Tiktoker Xuân Ca "chiêu đãi" fan bộ ảnh trong không gian đậm chất Nhật Bản

Dù chỉ là những tấm ảnh check-in tại một nhà hàng mang phong cách Nhật Bản, Tiktoker Xuân Ca vẫn "hút hồn" fan với thần thái cực quyến rũ.

Trầm Phương
Xuân Ca là một trong những Tiktoker nổi bật hiện tại. Hình ảnh của cô nàng gắn với phong cách quyến rũ, gợi cảm. Nữ Tiktoker không ngại diện những thiết kế cắt xẻ, triệt để khoe vóc dáng, dù cả trong những bức ảnh đời thường. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, cô nàng gây chú ý khi đăng tải loạt khoảnh khắc check-in tại một nhà hàng đậm mang đậm hơi thở văn hóa xứ Phù Tang. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh, Xuân Ca xuất hiện đầy cuốn hút trong set đồ màu xanh rêu với họa tiết hoa văn độc đáo, khoe trọn vòng eo thon gọn và đường cong cơ thể nóng bỏng. (Ảnh: IGNV)
Mái tóc dài bồng bềnh cùng gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng, nhấn mạnh vào đôi mắt to tròn và bờ môi căng mọng, đã làm nổi bật vẻ đẹp quyến rũ và trưởng thành của cô. (Ảnh: IGNV)
Những bức ảnh được chụp tại một nhà hàng theo phong cách Izakaya (quán nhậu truyền thống Nhật Bản), với những tấm áp phích và đèn lồng đỏ đặc trưng, tạo nên một bối cảnh độc đáo và ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Nữ Tiktoker tự tin tạo dáng, từ những khoảnh khắc đầy thần thái đến những giây phút thoải mái thưởng thức các món ăn hấp dẫn. (Ảnh: IGNV)
Xuân Ca được nhiều người nhận xét là một trong những Tiktoker có sự thăng hạng nhan sắc đầy ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng từng có khoảng thời gian vướng ồn ào khi hình ảnh bên ngoài và "trên mạng" được cho là quá khác biệt. (Ảnh: IGNV)
Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, nữ Tiktoker sở hữu nhan sắc nóng bỏng, sắc sảo hơn, cô cùng tự tin hơn khi xuất hiện trước ống kính hay tại các sự kiện. (Ảnh: IGNV)
Xuân Ca cũng định hình phong cách theo hướng quyến rũ, gợi cảm của các nàng phẫu phương Tây, với lối trang điểm sắc sảo và phong cách thời trang phóng khoáng, gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
